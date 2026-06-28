Sonidos celta, blues y música medieval, en la segunda semana de 'Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla'

Archivo - El guitarrista Kid Carlos - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Noches en los Jardines del Alcázar' ofrece en su segunda semana de programación "cinco viajes musicales", a lo largo de otras tantas veladas, en el que los sonidos celta, el blues, el flamenco, la música medieval y Mozart serán los protagonistas.

El martes, 30 de junio, actuará el grupo Stolen Notes, que ofrecerá el programa 'The Hive' (La colmena)', una propuesta que invita a recorrer las músicas tradicionales de Irlanda y Escocia a través de un repertorio que combina la energía de las danzas populares "con la sensibilidad de las melodías más evocadoras", informa el Consistorio en una nota de prensa.

El programa establece un diálogo entre tradición y actualidad, creando un paisaje sonoro lleno de matices. Durante la actuación, el público podrá conocer el origen y contexto de las obras gracias a breves explicaciones de los intérpretes. Este proyecto refleja la evolución artística de la formación y anticipa su próximo trabajo discográfico, concebido como una "obra colectiva, viva y en constante movimiento".

El miércoles, 1 de julio, actuará Kid Carlos Trío, con un concierto en el que pondrá de manifiesto "la solidez de una formación consolidada por la compenetración entre Kid Carlos (guitarra y voz), Lalu Cordón (bajo) y Stefano Di Rubbo (batería)". Su propuesta parte del blues de raíz y "lo enriquece" con influencias del jazz, el funk y el rock, configurando un sonido propio y actual.

Al día siguiente actuará la cantaora María José Pérez, acompañada por el guitarrista Alberto López, que pondrán sobre el escenario 'El duende del atardecer', un recital que reivindica la esencia del flamenco desde el diálogo entre la voz y la guitarra. La propuesta ofrece un recorrido por distintos palos tradicionales, combinando intensidad expresiva, sensibilidad y autenticidad.

Reconocida con la Lámpara Minera, entre otros importantes premios, María José Pérez es una de las voces más valoradas del flamenco actual, mientras que Alberto López figura entre los guitarristas más sobresalientes de su generación.

El viernes será el turno de Axabeba Dúo con el recital 'El legado cultural de Averroes. La España multicultural'. Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, Axabeba Dúo invita a descubrir la riqueza musical de la Península Ibérica medieval a través de las tradiciones cristiana, judía y musulmana.

La soprano Ángeles Núñez y el especialista en música antigua José Luis Pastor ofrecen un recorrido por canciones andalusíes, romances sefardíes, cantigas medievales y otras composiciones históricas, interpretadas con fieles réplicas de instrumentos de época.

Por último, el sábado, 4 de julio, actuará la pianista Patricia Arauzo, que interpretará 'La luz que perdura: Mozart y Schubert', un recital que pone en diálogo a dos de los grandes compositores de la historia de la música, con motivo del 270 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart.

El programa reúne dos sonatas en Si Bemol mayor, escritas con más de cuatro décadas de diferencia, que reflejan la admiración de Franz Schubert por Mozart y muestran la evolución del lenguaje pianístico entre el Clasicismo y el primer Romanticismo.

Las entradas, al precio único de 7 euros, pueden adquirirse a través de la web oficial: 'www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas'.