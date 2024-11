La soprano onubense Soraya Méncid, primer premio en el XX Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla.

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La soprano onubense Soraya Méndez ha sido la ganadora de la XX edición de Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, galardón concedido por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO) que reconoce e impulsa el talento de jóvenes intérpretes líricos en el Teatro de la Maestranza.

En una nota de prensa, el Teatro de la Maestranza y la citada asociación señalan que la cantante se impuso "con todo un ejercicio de virtuosismo vocal e interpretativo" durante la final del veterano concurso, celebrada en la tarde de este lunes, 11 de noviembre, alzándose también "con el favor y el premio especial del público".

Más de un centenar de aspirantes de hasta 15 nacionalidades han participado en la convocatoria de la ASAO de este año, cuya gala final "ha vuelto a abarrotar el teatro hispalense, poniendo de manifiesto el creciente entusiasmo por el género lírico en la ciudad de Sevilla", según apuntan.

Asimismo, el jurado reconoció las brillantes actuaciones del serbio Milan Perisic y el peruano Alejandro Sánchez con el segundo y tercer premio del Certamen, respectivamente. La argentina Lucía Peregrino, la malagueña Alicia Naranjo y el chileno Ramiro Maturana también fueron distinguidos con varios premios especiales.

En virtud de estos reconocimientos, los participantes obtienen importantes premios en metálico y oportunidades profesionales en importantes teatros andaluces, nacionales y europeos, además de "un abanico de posibilidades" de acceso a papeles y formación de excelencia en escenarios líricos de primer orden. Los finalistas estuvieron acompañados por los maestros pianistas Ricardo Francia, Liubov Gromoglasova, Romolo Saccomani y Manuel Navarro Bracho.

La soprano Soraya Mencid culmina sus estudios de canto en el CSM Manuel Castillo (Sevilla), ampliándolos con la movilidad al conservatorio florentino Luigi Cherubini. Además, recibe clases y masterclases de profesionales de la talla de C. Bayón, C. Mena, C. Aragón, V. Genaux, C. Aransay o R. Estrada, entre otros.

En 2023 es seleccionada para participar en la prestigiosa Accademia del Belcanto 'Rodolfo Celletti', donde perfecciona dicha técnica y estilo. Integrante del coro del Teatro Maestranza desde 2019, debuta el rol del Pastorcillo de 'El Gato Montés' en 2022. Interpreta roles protagónicos junto a la Compañía Sevillana de Zarzuela. Dentro del recital, destaca su gira con JJMM, así como la interpretación en las localidades estadounidenses de Washington DC y Hammond, Louisiana (Spanish Young Music Talent's Program). Ganadora del 2º premio de JJ.MM. España (2021), es finalista de concursos internacionales