Sppme afirma que el jefe de Policía Local de Sevilla se ha vacunado "aprovechando su cargo"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha pedido que se destituya al jefe de la Policía Local de la capital andaluza tras asegurar que se ha vacunado incumpliendo lo que habría manifestado uno de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que coordina la vacunación del cuerpo en cuanto a que sólo podían vacunarse hasta los 55 años pero "no si tienes 55 años y un día".

Desde el sindicato, se señala que el jefe de la Policía Local tiene actualmente 55 años pero cumplirá "en unos días" los 56 años y se hace referencia a la la orden en la que se coordina la vacunación de este cuerpo, que arrancó el jueves, y en la que se define "cómo hacerlo y quién no podía vacunarse".

"La persona que desde el SAS coordina las vacunaciones se lo dejó bien claro a la Jefatura. Eso lo han respetado todos los compañeros menos el jefe de la Policía. No podía esperar como el resto de los mortales su turno, tenía que aprovechar su cargo para colarse por la puerta de atrás. Ha usado su cargo para adelantarse la vacunación mientras que compañeros que están en la calle siguen esperando que la Junta y el Estado les diga que vacuna se les va a suministrar", afirma.

En este sentido, advierte de la "gravedad" de los hechos ante una actitud que considera que no es "ejemplar" y señala al alcalde, el socialista Juan Espadas, que "no puede mantener a la cabeza de la Policía a alguien que no cumple las normas, ni siquiera las que el mismo hace y publica".