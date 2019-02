Una 'startup' sevillana conecta cocineros particulares con comensales interesados en comida casera y saludable

Publicado 13/02/2019 23:53:52 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' sevillana FOOS ha ideado una plataforma digital habilitada en Internet como página web y como aplicación para teléfonos móviles inteligentes, que conecta a cocineros particulares con buena mano en la cocina, con comensales particulares "deseosos de contar con comida casera, de calidad y saludable en la mesa".

FOOS, capitaneada por cuatro jóvenes emprendedores andaluces, puede descargarse en Play Store y Apple Store, de forma gratuita. Tiene actualmente su centro de operaciones en Sevilla capital, pero pretende "dar el salto" a otras grandes capitales de la comunidad andaluza a corto plazo.

El fundador y CEO de la empresa, Cecilio Martínez, señala al respecto que si bien una dieta equilibrada y ejercicio "son básicos para mantener una vida saludable", lo cierto es que "el ritmo de vida y la falta de tiempo o destreza en la cocina empujan a muchos hacia la comida rápida".

Según Martínez, todo comenzó hace cinco años, "como una idea, durante la etapa universitaria", cuando "la falta de tiempo y la poca experiencia en los fogones" le llevaban a él y a sus compañeros de piso a "abusar de platos precocinados y comida rápida". Martínez propuso una solución: "coordinarnos y organizarnos para tener una dieta más saludable, gracias a los platos que nuestras madres nos preparan para cada semana".

Así fue como cada uno "empezó a aportar recetas caseras propias, y de sus madres; y entre todos decidíamos el menú completo de cada día y semana", recuerda el CEO de FOOS. Amigos y compañeros de facultad replicaron la idea y surgió "una red de intercambio de platos caseros a través de WhatsApp" entre distintos pisos de estudiantes, señala. Ahí nació la idea de crear una plataforma digital que pusiera en contacto a cocineros particulares con comensales interesados en tener a su alcance cocina casera y poder llevar una dieta sana.

Sin embargo, esta idea no se retoma hasta 2017, cuando Martínez presenta el proyecto y accede a la Escuela de Negocio (EOI), concretamente al programa de aceleración para startups Go to work IV.

La plataforma empieza entonces a tomar forma entre marzo y finales de ese año. En febrero de 2018, Martínez presenta el proyecto al Programa Internacional de Aceleración de la EOI (IV European Coworking) y viaja a Croacia para una estancia de varias semanas. Es en esta etapa donde nace la web y la primera red FOOS.

Al regresar a España, presentó la plataforma al programa de emprendimiento Minerva, tutelado por la Junta de Andalucía y Vodafone, lo que le ha permitido continuar con su desarrollo. Actualmente, la startup cuenta con un equipo formado por cuatro personas: Elías Domenech (23 años, Dirección de Operaciones); Marta Alpresa (27, Chief Financial Operation); Cecilio Martínez (30, CEO); y Manuel Valera (34 años; Ingeniero informático).

Una vez en la app, los comensales tienen a su disposición diversos platos del día (actualizados periódicamente), preparados por los cocineros ya registrados (una decena, por el momento), y pueden encargarlos en el momento (la entrega a domicilio suele realizarse, de media, en una hora: el cocinero debe preparar el plato, debe ser enviado); de un día para otro; de una semana para otra. Cada ración (300 gr) tiene un precio medio de 3 euros y cuenta con seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

Entre los platos más demandados se puede encontrar tradicionales albóndigas, calamares en salsa, carne y cazón con tomate, diversos guisos, ensaladilla, espinacas, lomo al whisky, pollo con salsa de almendras o tortilla casera. "La mayor parte de nuestros clientes solicita un plato para el almuerzo y otras cuatro o cinco raciones para solucionar toda la semana", explica Martínez. "Es como comer en casa, allí donde estés", añade.