Subdelegación y Diputación valoran el "desbloqueo" de más de 176 millones para inversiones en la provincia de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano en una reunión. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, y el presidente de la Diputación, Javier Fernández, se han reunido este martes tras la aprobación del Real Decreto-Ley que permitirá a las entidades locales utilizar 176,21 millones de euros correspondientes al superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles de la provincia.

Según una nota remitida por ambas administraciones, el Real Decreto-Ley permite desbloquear a las entidades locales el superávit para invertirlo en proyectos que refuercen servicios esenciales y promuevan la sostenibilidad. El objetivo han indicado es que los ayuntamientos dispongan de recursos para actuaciones que "generen ahorro futuro, reduzcan costes y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, todo ello sin que compute en la regla de gasto".

Por su parte, Toscano ha afirmado que la medida, impulsada por el Gobierno central, supone "una oportunidad de inversión en los municipios". Fernández ha agradecido "la sensibilidad demostrada con las necesidades de los municipios sevillanos" y ha reconocido "el paso valiente y responsable que supone desbloquear estos recursos".

Para el presidente de la Diputación, esta decisión ofrece "una oportunidad real para avanzar en sostenibilidad, modernización y calidad de los servicios públicos, permitiendo a los ayuntamientos actuar donde más falta hace: en infraestructuras básicas, eficiencia energética y mejora del bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

"El Gobierno ha entendido que el superávit no puede permanecer inmovilizado mientras los municipios afrontan desafíos urgentes. Con esta medida, se refuerza la autonomía local, se impulsa la transición ecológica y se atienden prioridades largamente demandadas desde la Diputación. Es, en definitiva, un ejemplo claro de política útil y de compromiso con el municipalismo y el progreso de la provincia", ha afirmado Fernández.

Ambas instituciones han indicado que estas inversiones podrán aplicarse en ámbitos que afectan directamente al bienestar ciudadano y al desarrollo económico, como la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado público, la gestión eficiente de residuos, la rehabilitación de viviendas, el refuerzo de infraestructuras educativas y sociales, el transporte sostenible y la digitalización de servicios.

También se contemplan actuaciones que impulsen la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, como la instalación de placas solares, así como proyectos que favorezcan la sociedad de la información y la innovación tecnológica.

Por otro lado, Toscano ha destacado que se trata de proyectos que "no solo modernizan los servicios públicos, sino que también dinamizan la economía local y crean empleo". "Cada euro invertido en sostenibilidad revierte en bienestar y progreso para nuestros vecinos", ha señalado.

El Real Decreto-ley establece además que, si un proyecto no concluye antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente, siempre que se financie con el remanente y dentro del límite del superávit. Las actuaciones deberán iniciarse antes de finalizar 2026, "garantizando que los beneficios lleguen cuanto antes".