Subdelegación en Sevilla defiende la labor policial y señala que "los problemas de convivencia son competencia local"

Archivo - Un agente y un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido este viernes el trabajo de la Policía Nacional en la ciudad tras las patrullas ciudadanas formadas en el distrito Macarena ante la "creciente inseguridad" en la zona.

"Los vecinos en este caso lo que están reclamando fundamentalmente son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general. Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la Administración local", ha asegurado Toscano en un audio remitido a los medios.

En este sentido, ha criticado la postura del Ayuntamiento de "culpar de un problema concreto de un barrio de Sevilla al presidente Pedro Sánchez", al mismo tiempo que ha defendido la "colaboración".

"Lo único que quiero transmitir es algo que conocen los vecinos del distrito Macarena y es que el Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena", ha subrayado Toscano.

Al respecto, el subdelegado ha indicado que la Policía Nacional está realizando actuaciones preventivas y operaciones "importantes" contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad.

"Si cualquier ciudadano se siente intimidado o coaccionado, que no dude en denunciar a la Policía Nacional, que de manera rigurosa y contundente va a aplicar todas las herramientas que el Estado de Derecho pone a su disposición", ha reafirmado.

Las palabras de Toscano llegan tras la petición del Ayuntamiento de reforzar la presencia policial en la zona.

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha indicado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mandado "varias cartas al Ministro Marlaska para hablar de la seguridad en la ciudad". "Han pasado ya tres años sin haber obtenido respuesta", ha afirmado y ha insistido en que "desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional".

Desde hace cuatro noches un centenar de vecinos del Distrito Macarena están realizando patrullas ciudadanas ante la "creciente inseguridad" en la zona por la "actividad de los gorrillas".