Subdelegado celebra la inversión de 28 millones de euros del Gobierno para desarrollar empresas tecnológicas en Sevilla

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado el municipio de Tomares con motivo de la reunión de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos del Estado en el municipio, ocasión en la que ha podido conocer Viafirma, una de las empresas locales que han sido beneficiarias de la financiación del Gobierno de España para el desarrollo tecnológico de la provincia de Sevilla.

"En lo que va de año el Gobierno de España ha invertido 28 millones de euros para el desarrollo de 46 proyectos empresariales basados en la tecnología y la innovación en la provincia", ha explicado Toscano sobre los fondos procedentes del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI) dedicados a la creación de tejido empresarial asentado en la vanguardia tecnológica a nivel nacional e internacional, que en total, en 2025 han movilizado proyectos por valor de 38.755.160,87, de los que 27.952.706 euros han sido financiados de manera directa por el Estado.

La inversión del Gobierno de España en Tomares "ha recalado más allá de su tejido empresarial", y desde el 2024, el Ayuntamiento de la localidad ha recibido 2.431.337,77 euros para la puesta en marcha de siete proyectos de mejora de sus infraestructuras, en su mayoría, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con cargo a los Fondos Next Generation EU.

Entre las inversiones más recientes en la localidad, se encuentran la reforma de pabellón polideportivo Mascareta, con 1.054.184,32 euros; la rehabilitación del antiguo cine de Tomares, con 994.880,03 euros; o la recogida separada de biorresiduos y su tratamiento con 134.122,70 euros.

En este caso, Toscano se ha reunido con los responsables del proyecto 'Viafirma Documents Intelligent Cloud (VDO-IC)' desarrollado en Tomares. El proyecto se encuentra en fase de implantación en el mercado, para lo que ha creado nuevas soluciones de firma e identidad digital. En la actualidad, las soluciones creadas por la empresa con sede en Tomares son utilizadas en administraciones de toda España, así como en empresas y organizaciones, ha informado el citado comunicado.

"Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de España con la digitalización, la seguridad y la innovación", según ha destacado el representante del Ejecutivo central durante la visita, quien ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar a empresas locales de alto valor tecnológico "capaces de generar soluciones avanzadas que refuercen la competitividad del tejido empresarial sevillano, en este caso, con impacto nacional".

Entre las innovaciones aplicadas por Viafirma, destacan el sistema de despliegue automatizado de la arquitectura de seguridad; el sistema de custodia auditada, que centraliza evidencias y metadatos asociados a los procesos de firma electrónica; la incorporación de nuevos modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático; y el control de costes de almacenamiento, alineándose con las necesidades de un mercado tecnológico en constante crecimiento.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha tomado parte en la Junta Local de Seguridad de Tomares, en la que se ha avanzado la planificación de los operativos de seguridad con motivo de los eventos culturales, así como la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, entre otras autoridades. "El municipio de Tomares refleja un índice de criminalidad de más de veinte puntos inferior a la media provincial", ha destacado Toscano durante la junta en relación a los datos que se desprenden del informe del Ministerio del Interior.