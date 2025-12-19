El subdelegado del Gobierno destaca que Sevilla está "más fuerte y cohesionada" por la acción del ejecutivo central

Archivo - El subdelegado del gobierno de España en Andalucía, Francisco Toscano. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este viernes el balance provincial y los datos que se desprenden del informe 'Cumpliendo' sobre las políticas impulsadas por el Ejecutivo en los últimos años en Sevilla.

En una nota remitida a los medios, Toscano ha destacado que el Gobierno central "ha transformado la realidad social y económica de Sevilla, con más empleo estable, más protección para las familias y un impulso histórico a las infraestructuras estratégicas que marcarán el futuro de la provincia".

Por ello, el subdelegado ha subrayado que Sevilla "es hoy una provincia más fuerte y más cohesionada", y ha insistido en que los avances registrados "no son fruto de la casualidad, sino de una acción de Gobierno que ha situado a las personas en el centro y que ha apostado por un modelo económico más sólido y más justo".

En materia de protección social, Toscano ha destacado el impacto del bono social eléctrico y térmico. Ha cifrado en 78.824 los hogares que lo tienen. Una medida que ha indicado "refleja el compromiso del Gobierno ante el encarecimiento de los costes energéticos por crisis internacionales como la guerra de Ucrania". A ello se suma el Ingreso Mínimo Vital, que ha aprobado 86.013 expedientes en la provincia y ha contado con 265.153 sevillanos desde su puesta en marcha en 2020.

En esta línea, ha asegurado que El Gobierno ha "reforzado su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía" con un incremento del 11,2 % en la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otro lado, el subdelegado ha puesto el foco en la evolución del empleo y los efectos de la reforma laboral. Ha señalado que este es el motivo del "crecimiento sin precedentes" del trabajo estable. Los contratos indefinidos han pasado de 59.125 en 2019 a 282.811 en 2025, un incremento del 378% que Toscano ha calificado como "una transformación estructural del mercado laboral sevillano, que hoy ofrece más estabilidad y más oportunidades que hace apenas unos años". En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado los 846.225 trabajadores, una "cifra récord" que se traduce en 108.367 trabajadores más que en 2018.

En paralelo, Toscano ha señalado "nuevas iniciativas destinadas a aliviar la carga económica de las familias", como el bono de transporte mensual de 30 euros para jóvenes y 60 euros para el conjunto de la ciudadanía, así como las ayudas de 100 euros para la adquisición de gafas, que "buscan garantizar una mayor igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos".

Asimismo, ha indicado que las pensiones han aumentado de media 379 euros desde 2018, pasando de 1.048 a 1.426 euros mensuales. Toscano ha indicado que esta revalorización "ha permitido que miles de pensionistas sevillanos mantengan su poder adquisitivo y vivan con mayor tranquilidad en un contexto de incertidumbre económica".

En el ámbito de las infraestructuras, el subdelegado ha destacado el impulso del Gobierno a proyectos para la movilidad y la cohesión territorial. Ha señalado la inversión de más de 650 millones de euros destinada a la ampliación del metro y el tranvía de Sevilla, así como los avances continuos en la SE-40, donde ya se han puesto en servicio tres tramos, otro se encuentra en ejecución, uno más está adjudicado y continúan los trabajos de redacción del proyecto para el cruce del Guadalquivir. "La SE-40 es una prioridad y su avance constante demuestra el compromiso del Gobierno con una infraestructura largamente demandada por Sevilla", ha afirmado.

Toscano ha resaltado la relevancia de la Agencia Especial en Sevilla, un proyecto que, según ha explicado, "sitúa a la provincia en el mapa de la innovación y la investigación de alto nivel, generando oportunidades de empleo cualificado y atrayendo inversión".

El subdelegado ha concluido asegurando que "Sevilla está mejor que en 2018 en empleo, en protección social, en pensiones y en infraestructuras", y ha reivindicado la lealtad institucional como base para seguir avanzando. "El Gobierno de España cumple con Sevilla. Lo hace con hechos, con inversiones y con políticas que mejoran la vida de la gente. Y lo seguirá haciendo, porque esta provincia tiene un enorme potencial y merece un futuro a la altura de su talento y de su esfuerzo".