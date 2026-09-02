Subdelegado del Gobierno en Sevilla apunta al carácter estacional del mercado laboral al subir el paro en 1.457 personas

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado este martes, tras conocer que el paro en la provincia aumentó en agosto en 1.457 personas, liderando el ránking en Andalucía, que se trata de un mes "muy complejo".

Según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Sevilla fue la provincia andaluza donde más aumentó el desempleo durante agosto.

Toscano ha atribuido este repunte al carácter estacional del mercado laboral, ya que durante este mes "finalizan muchos contratos y muchas actividades vinculadas al periodo estival", especialmente en el sector servicios, que ha concentrado el mayor incremento del desempleo.

"Este alza, que es habitual cada final del verano, llega tras seis meses consecutivos de descensos del desempleo", ha indicado.

Según datos ofrecidos por el Gobierno, en agosto, la tasa de desempleo se sitúa en el 13,60 % de la población activa. "La tasa interanual sigue descendiendo y de manera importante", ha señalado el subdelegado.

En valores absolutos, el paro crece en ambos sexos y se concentra en las personas menores de 45 años, especialmente en el tramo de 25 a 44 años. En contraste, hay un ligero descenso entre mayores de 45 años.

La estadística señala que, en Sevilla, la agricultura ha evolucionado de manera positiva, mientras el resto de sectores observan una subida del paro, destacando en servicios.

El paro registrado en Sevilla afecta a 132.842 personas, en contraste con las 146.339 de hace un año, en agosto de 2025. Del total, 82.275 son mujeres y 50.567 varones, con descensos del 10,1 % y del 7,7 % respectivamente respecto a hace 12 meses. La tasa de paro femenina queda en el 18,17 % y la masculina en el 9,64 %.

En Sevilla capital, el número de parados registrados es de 49.275, con un descenso del 8,30 % interanual; en Dos Hermanas son 9.821 y representa una mejora del 12,95 % en comparación con agosto de 2025; y en Alcalá de Guadaíra queda en 5.944 personas, con una bajada del 11,88 % en 12 meses.