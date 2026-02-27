El subdelegado del Gobierno en Sevilla presenta la oficina para las ayudas del temporal a los ayuntamientos

Reunión del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, con los ayuntamientos de la provincia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha celebrado este viernes una reunión informativa con los ayuntamientos de la provincia en la que, además, se ha presentado oficialmente la Oficina para la tramitación de las ayudas por los daños de la borrasca del Gobierno de España,

"Un servicio que, aunque inicia ahora su andadura pública, lleva días trabajando para dar respuesta a los daños ocasionados por los recientes fenómenos meteorológicos adversos", ha declarado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en una nota remitida a los medios.

Toscaño ha señalado que la oficina nace para convertirse en el centro de coordinación en Sevilla de todas las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026 "así como para ofrecer acompañamiento directo tanto a municipios como a vecinos afectados por la borrasca".

Durante el encuentro, al que han asistido representantes de más del 70 % de municipios de la provincia, Toscano ha detallado los procedimientos de tramitación vinculados a la declaración de zona gravemente afectada y ha insistido en que la Subdelegación "mantendrá una interlocución constante con los ayuntamientos".

"El equipo técnico está preparado para desplazarse sobre el terreno con el fin de reforzar la información o resolver dudas de forma presencial, especialmente en aquellos lugares donde los daños han generado mayor preocupación vecinal", ha remarcado el subdelegado.

La Subdelegación ha indicado que la nueva oficina cuenta ya con personal funcionario especializado dedicado exclusivamente a la gestión de los expedientes. Desde hace días trabaja en la elaboración de guías, resúmenes y formularios para agilizar trámites y facilitar que las solicitudes lleguen correctamente cumplimentadas.

Asimismo, se ha habilitado un correo electrónico específico para canalizar consultas y recibir documentación, una herramienta que "está permitiendo atender los primeros casos que han empezado a plantearse por parte de los ciudadanos y de los propios consistorios".

Toscano ha asegurado que el Gobierno de España está actuando "bajo tres principios que marcarán toda la gestión de esta fase de respuesta: la inmediatez en la activación de las medidas, la cercanía con los territorios afectados y el compromiso firme de poner todos los recursos necesarios al servicio de la recuperación".

En esta línea, ha afirmado que el Ejecutivo trabaja "al máximo de sus capacidades" para que las ayudas lleguen "con rapidez y para que ninguna familia, empresa o administración local se sienta sola frente a los daños sufridos".

La presentación de la oficina y la sesión informativa con los ayuntamientos supone, según ha destacado el subdelegado, "un paso más en la coordinación institucional que exige una situación de este alcance".

Toscano ha insistido en que la colaboración con las entidades locales "será clave" durante las próximas semanas y ha agradecido "el esfuerzo que están realizando para recopilar información, evaluar daños y acompañar a la ciudadanía en los primeros trámites". "La prioridad es responder con agilidad y estar donde más se nos necesita", ha concluido.