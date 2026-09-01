El SUP apunta a problemas de salubridad o climatización en los baños de la comisaría de Blas Infante en Sevilla

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Blas Infante de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía ha advertido este martes de problemas de climatización, salubridad o en el suministro de agua en los aseos de las dependencias policiales de Blas Infante en Sevilla.

Según ha lamentado el sindicato en un comunicado, los aseos llevan casi dos meses sin suministro de agua y clausurados, misma vez que presentan unas condiciones higiénico-sanitarias "absolutamente impropias de unas instalaciones de la Policía Nacional".

"La situación resulta especialmente preocupante porque en esta zona se encuentran taquillas utilizadas diariamente por los funcionarios, que tienen que acceder a este espacio soportando fuertes y persistentes malos olores", han apostillado.

Al hilo, el secretario federal del SUP en Andalucía, Ángel Becerra Corchado, ha aclarado que la advertencia no pretende cuestionar el trabajo realizado desde la Secretaría General competente en este asunto, por lo que ha apuntado a la Dirección General de la Policía como responsable, al tener "capacidad y responsabilidad" de aportar una solución definitiva.

"La Dirección General de la Policía ya no solo desoye las necesidades y advertencias que le trasladan sus propios órganos internos. Mantener durante semanas unas dependencias policiales en estas condiciones demuestra el desprecio con el que demasiadas veces se trata a quienes todos los días salen a la calle a garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha argumentado.

El SUP ha remarcado que garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el puesto de trabajo "no es una opción ni una concesión de la Administración, sino una obligación", por lo que ha exigido a la Dirección General de la Policía una "actuación inmediata".