Suspendida la citación del alcalde de Gines y Rafael Pineda en una pieza por la venta del solar de Emvisesa en Sevilla

El alcalde de Gines (PSOE), Romualdo Garrido - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cita programada para este martes, 23 de junio, para la comparecencia como investigados del alcalde de Gines (PSOE), Romualdo Garrido, el empresario David R. M., y el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, en una pieza separada del caso Pineda ha quedado suspendida tras la incomparecencia del abogado del empresario por motivos médicos.

Los tres estaban llamados a prestar declaración a las 10,00 horas de la presente jornada ante la juez de la plaza de Instrucción 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla. No obstante, la magistrada ha suspendido el encuentro ante la falta del letrado del empresario y para no generar indefensión en el mismo.

En contexto, se trata de una pieza separada a raíz de la investigación realizada a Rafael Pineda por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. Un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la representación letrada de las partes, la juez investiga ahora supuestas "presiones" por parte del alcalde de Gines hacia una empleada municipal para "acelerar expedientes urbanísticos" relacionados con el empresario.

A la salida de los juzgados, Pineda ha aclarado que la diligencia se había suspendido por la falta de uno de los abogados. Garrido, que ha querido ofrecer declaraciones a los medios al término del encuentro, ha esgrimido que tenía "muchísimas ganas de prestar declaración" porque tiene "la conciencia muy tranquila".

"Ha sido un proceso administrativo que se ha llevado a cabo como cualquier otro. Lo que quiero es declarar cuanto antes para que esto se salde de una vez. Estoy cansado de estos temas. Bajo mi punto de vista no se ha cometido ninguna ilegalidad, se han intentado hacer las cosas bien, como siempre lo hacemos desde el Ayuntamiento", ha concluido.

Además, Garrido lamentaba ante algunos medios la última decisión de la magistrada de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que acordaba la apertura del juicio oral por presuntas irregularidades en la organización por parte del Ayuntamiento de Gines de las ediciones celebradas entre los años 2006 y 2016 del evento denominado 'La Pará de Gines', misma vez que se ha preguntado qué debía hacer para que todo terminase pronto.