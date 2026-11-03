Suspendida la gala inaugural del Festival de Cine de Sevilla en señal de duelo por el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Imagen de archivo de los actores Alfonso Sánchez y Alberto López,Los Compadres, presentan la Gala de inauguración del Festival de Cine de Sevilla de 2024. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido la gala de inauguración de la XXIII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, prevista para el próximo viernes 6 de noviembre, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), sus familiares y todas las personas afectadas.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, con esta decisión pretende expresar "su más profundo pesar por esta tragedia que ha conmocionado a todo el país", sumándose a las muestras de dolor y duelo y trasladando sus condolencias y cercanía a las familias de las víctimas.

A pesar de ello, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento, mantendrá el resto de su programación prevista del 6 al 14 de noviembre, tanto las proyecciones cinematográficas como las actividades culturales y los encuentros profesionales que se desarrollarán en las distintas sedes de la ciudad.

Asimismo, la entrega del Giraldillo de Honor a la cineasta polaca Agnieszka Holland, inicialmente prevista durante la gala inaugural, se celebrará el viernes 6 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Cine Cervantes, antes de la proyección de la película 'I Rarely Wake Up Dreaming', de Isabelle Stever.