Suspendido el juicio al acusado de intento de homicidio a dos policías con la técnica del 'mataleón' tras su ausencia

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto para este jueves, 9 de octubre, a un varón de 34 años acusado de intento de homicidio y un delito de atentado a dos agentes de la Policía Nacional en Sevilla, tras aplicar sobre una de las funcionarias la técnica conocida como 'mataleón' provocándole múltiples lesiones, algunas con riesgo vital, ha sido suspendido después de que ni el procesado ni su abogado defensor se presentaran en la Audiencia de Sevilla. Por el momento, no ha trascendido cuándo se celebrará la nueva fecha de la vista oral.

Cabe recordar que en su escrito, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide para el acusado un total de once años y seis meses de prisión.

Según el Ministerio Público, el episodio se remonta al 28 de enero de 2023, momento en el que el acusado, sin antecedentes penales, se encontraba dormido junto a otro hombre en el interior de un vehículo que se estaba parado en el carril central de una vía de circulación "obstaculizando el tráfico".

Aunque en un primer momento el procesado "mantuvo una actitud tranquila", tras solicitar los agentes que abriera el maletero comenzó a realizar espavientos y a manifestar una "actitud agresiva", tras lo que empujó a la agente y, cuando su compañera acudió en su auxilio, la inmovilizó con la técnica mataleón, con tanta fuerza que le hizo perder el conocimiento.

En consecuencia, la agente sufrió diversas lesiones que requirieron medidas asistenciales y supusieron "un riesgo vital" para la misma, incluyendo fracturas costales, contracturas cervicales y contusiones, con un tiempo de recuperación de 60 días de pérdida temporal de la calidad de vida moderada.