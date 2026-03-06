Tablada acoge una conferencia sobre los militares sanitarios españoles en la II Guerra Mundial

Conferencia del doctor Juan Manuel Poyato Galán en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada en Sevilla - MINISTERIO DE DEFENSA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón Plus Ultra, del Acuartelamiento Aéreo de Tablada en Sevilla, ha sido el escenario elegido este viernes por el doctor Juan Manuel Poyato Galán para impartir una conferencia de algo más de una hora, en la que ha relatado las vicisitudes vividas por militares sanitarios españoles en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, el doctor Poyato ha narrado cómo durante sus viajes a los escenarios que fueron testigos de la actuación de los sanitarios españoles, "pudo contactar directamente con algunos de los niños, ahora ancianos, que recibieron el trato cariñoso del personal médico voluntario y aún hoy son capaces de recordar, y reproducir, las canciones que escuchaban de sus salvadores".

En palabras del Director de Enseñanza y Representante Institucional del Ejército del Aire y del Espacio en Andalucía, el general Saiz, "aquellos compatriotas fueron fiel ejemplo del carácter altruista y compasivo español y supieron llevar esperanza a quienes lo habían perdido todo, incluyendo la fe en la humanidad".

La ponencia ha sido presenciada por más de ochenta asistentes, entre quienes se encontraban autoridades y representantes del mundo de la cultura, la milicia, la medicina, las asociaciones, la industria o las cofradías de la sociedad sevillana.