El taller de bordados del sevillano 'Paquili' participará en Madrid en una muestra del Museo del Traje

Obra 'Un zapato de señora', cuyo bordado se basa en un traje de luces del siglo XIX, realizado en colaboración con la firma internacional Magrit, que se expondrá en el Museo del Traje - TALLER DE CARRERA IGLESIAS

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de la exposición sobre Cristóbal Balenciaga 'Shoes from Spain Tribute', celebrada en Milán en 2025, el Museo del Traje, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Federación de Industrias del Calzado de Español (FICE) presentan 'La moda a tus pies', un nuevo proyecto que establece un diálogo entre algunas de las piezas más representativas de la colección del citado museo y la creatividad contemporánea del calzado español. En este sentido, el taller de bordados del sevillano Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', está entre los seleccionados para formar parte de la muestra.

La exposición, comisariada por Javier Echeverría Sola y Juan Gutiérrez, realizará un recorrido por "la historia del vestir en España", desde el siglo XVIII hasta la actualidad, a través también del calzado. El proyecto reúne a 40 de las principales empresas españolas de este sector, quienes han creado piezas específicamente para la exposición, inspirándose en diferentes obras de la colección del Museo del Traje, señalan desde el citado taller a Europa Press.

El objetivo no ha sido reproducir las piezas originales, sino reinterpretarlas "desde el lenguaje propio de cada creador: un bordado puede transformarse en una textura, una flor en una silueta o un color en un nuevo material". Junto a las firmas participantes, destacados artesanos y artistas españoles han aportado sus conocimientos y técnicas --desde el encaje y el bordado hasta la joyería, las flores de seda, la peletería o la escultura--, "creando así un encuentro entre la alta artesanía española y la industria contemporánea del calzado".

Entre estos artesanos se encuentra 'Paquili', de cuyo taller ha salido la obra que se exhibirá en la exposición: 'Un zapato de señora', cuyo bordado se basa en un traje de luces del siglo XIX, realizado en colaboración con la firma internacional Magrit.

Al formar parte de este proyecto, el taller de Carrera Iglesias consolida su prestigio internacional desde que hace ya varias décadas, decidiera diversificar su producción "abriéndola al mundo de la moda y las grandes pasarelas", combinando su actividad con su vertiente sacra.

Con 'La moda a tus pies', el Museo del Traje y FICE reivindican el calzado como una parte esencial de la indumentaria y de la identidad estética de cada época, "al tiempo que ponen en valor la tradición manufacturera, la innovación y el reconocido saber hacer de la industria española, así como del trabajo de los talleres artesanales".