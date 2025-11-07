El Teatro Central de Sevilla acoge el 10 de noviembre la presentación del libro 'Rafael Cobos. Escritura y Pantalla'

Archivo - El guionista de cine, Rafael Cobos, interviene durante el encuentro titulado 'De la idea al set de rodaje' por los Premios Goya 2023. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla va a organizar el próximo 10 de noviembre la presentación del libro 'Rafael Cobos. Escritura y Pantalla', publicado por la Filmoteca de Andalucía. Esta cita tendrá lugar en la Sala Manuel Llanes del Teatro Central, a las 19:00 horas, en el marco de la programación de actividades paralelas del Festival de Cine de Sevilla. La entrada es libre hasta completar aforo.

Según una nota remitida por la Consejería de Cultura, el encuentro consistirá en una conversación entre Rafael Cobos y el actor Antonio de la Torre, con quien el guionista ha compartido diversos proyectos audiovisuales.

Entre los autores que colaboran en el libro analizando la trayectoria de Rafael Cobos, bien como autor dramático, guionista o cineasta, se encuentran productores, críticos o actores como Gervasio Iglesias, Hilario J. Rodríguez, Concha Cascajosa, Domingo Corral, Fernando Navarro, Manuela Ocón, Antonio Onetti, Luis Martínez o Reyes Gallegos, entre otros. Además, actores como Barbara Lennie o Eduard Fernández, entre otros, intervienen con aportaciones personales.

Esta publicación, editada por la Filmoteca de Andalucía, recoge abundantes recuerdos personales extraídos del álbum personal de Rafael Cobos, además de una larga conversación entre el guionista y el director Alberto Rodríguez.