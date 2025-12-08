El Teatro Gutiérrez de Alba acogerá la entrega de los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' de Guadaíra 2025-26

Entrega de premios al mérito académico Ciudad de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entregará este próximo jueves, 11 de diciembre, en una gala en el teatro Gutiérrez de Alba los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' 2025-2026.

En este curso, con más de 80.000 euros, estos premios benefician en total a 131 alcalareños que han iniciado estudios superiores, bien de Grado en la Universidad, o Ciclos Formativos de Grado Superior, según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota este lunes.

El delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha explicado que, además de premiar el esfuerzo académico y apoyar económicamente a las familias, este acto público "contribuye a visibilizar buenos modelos para compañeros más jóvenes".

Desde los 69 beneficiarios de la convocatoria inicial en 2018, estos premios se han ido incrementando en cuantía y participantes hasta llegar a los 131 premiados en esta última edición. Concretamente, con 700 euros para cada uno de los 108 jóvenes galardonados que inician estudios superiores de Grado en la Universidad, más otros premios de entre 150 euros --ocho premiados-- y 250 euros --15 premiados-- para estos 23 estudiantes que acceden a Ciclos de Grado Superior dentro o fuera de Alcalá.

Esta convocatoria va dirigida anualmente a estudiantes de Alcalá, que sigan las enseñanzas públicas como dictan las bases. El proceso de la concesión de la subvención es el de concurrencia competitiva valorándose tanto los criterios académicos (60%) como los criterios económicos familiares (40%).

Chain ha querido destacar "la participación y disposición continua de los centros de secundaria de la ciudad, parte indispensable para llevar a cabo este proyecto". De hecho, la comisión de valoración está compuesta por representantes del Área Comunidad Educativa del Ayuntamiento, el delegado de Educación y un miembro de cada instituto de secundaria de la ciudad.