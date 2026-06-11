El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá (Sevilla) acoge la muestra escénica 'Cesáreo Estébanez' hasta el 30 de junio

Una representación de la muestra teatral 'Cesáreo Estébanez' en el Gutiérrez de Alba - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La XII Muestra de Teatro para Adultos 'Cesáreo Estébanez' ha comenzado con la representación de la obra 'Todo empezó con...', de TPT Prolaya. Un ciclo que expone la afición que existe desde hace muchos años en la localidad por las artes escénicas y que se extenderá hasta el día 30 de junio en el Teatro Gutiérrez de Alba.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, junto con el delegado de Educación, Pablo Chain, ha asistido a la primera representación de la mano de los usuarios de Prolaya y de la compañía Teatro para Todos, tal como informa el Consistorio alcalareño en un comunicado.

Rivas, ha destacado "la labor de integración y la función para el desarrollo personal de todos los participantes favoreciendo la inclusión en el mundo de las artes escénicas".

Asimismo, el edil del ramo ha explicado que "con esta muestra se pretende continuar con la apuesta de dar voz y escenario a la afición al teatro en Alcalá de Guadaíra, que está muy consolidada". "Ésta es una ciudad con grandes artistas que destacan en muchas facetas y el teatro ha unido a muchas generaciones. Con esta muestra disfrutaremos del talento artístico y escénico de los grupos teatrales", ha puntualizado el delegado.

Rivas ha enfatizado el apoyo municipal continuo al sector cultural y ha alabado el "enriquecimiento personal que conlleva el teatro, porque también es muy importante su función de desarrollo social y personal. La Muestra de Teatro para Adultos es la demostración de cómo las artes escénicas suponen no sólo una forma de expresión artística, sino una actividad que beneficia al bienestar personal, pues durante toda la temporada de preparación y ensayos se crean vínculos de convivencia entre los participantes que permanecen en el tiempo más allá de la representación teatral".

Todas las obras darán comienzo a las 21,00 horas (salvo los días 21 y 28 de junio, que serán a las 12,00 horas). Las entradas se pueden adquirir en la plataforma de venta de la web del Ayuntamiento con un precio de 3 euros.