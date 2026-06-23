Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá (Sevilla) acoge a un "público entregado" en el marco de muestra 'Cesáreo Estébanez'

Presentación de la XII Muestra de Teatro para Adultos ‘Cesáreo Estébanez’ de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La duodécima Muestra de Teatro para Adultos 'Cesáreo Estébanez' prosigue sus representaciones en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con un "público entregado", y sobre las tablas con compañías teatrales "que ofrecen lo mejor de sus interpretaciones".

Según ha concretado el Consistorio alcalareño, esta muestra, que comenzó el pasado día 10 de junio y que finalizará el día 30 con la mayor cifra de grupos de su historia, se consolida como "un espacio de encuentro, expresión y amor al teatro".

Por su parte, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha expresado que la muestra "refuerza su compromiso social con la integración, la memoria democrática y el desarrollo del ser humano desde el amor por el teatro".

Asimismo, Rivas ha destacado que con esta muestra "pretendemos y seguimos apostando por darle voz y escenario a la afición al teatro en Alcalá de Guadaíra que está muy consolidada". "Ésta es una ciudad con grandes artistas que destacan en muchas facetas y el teatro ha unido a muchas generaciones. Con esta muestra disfrutaremos del talento artístico y escénico de los grupos teatrales", ha puntualizado el delegado.

Al hilo, la programación continúa este miércoles 24 con 'La Grieta y la Luna', del taller de teatro social de la Asociación de Fibromialgia de Alcalá, que presenta 'Mujeres, atracos y puntos gatillo'.

Además, el día 25 llegará Teatro Divertido con 'El funeral'. Al día siguiente el Grupo de Teatro de la Universidad Popular con 'El baúl de las farsas'. El día 28 de junio, KeArte presenta 'Presas'; el lunes 29, el Grupo de Teatro Comunitario Castillo de Alcalá presenta 'Lorca para San Miguel', y finalizará el día 30 de junio con la compañía, Las Mismas que presenta 'La Fuga'.

En contexto, todas las obras darán comienzo a las 21,00 horas --salvo el día 28 de junio-- que será a las 12,00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma de venta de la web del Consistorio con un precio de tres euros.