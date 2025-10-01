El Teatro de la Maestranza acoge el 25 de octubre el XXI Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla

Archivo - Fachada principal del Teatro de la Maestranza, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza acogerá el sábado 25 de octubre, a las 20,00 horas, el Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, una iniciativa de la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera que cumple 21 ediciones impulsando las carreras de jóvenes cantantes, con una "vibrante gala final" en la que reconocidos cantantes como Dietrich Henschel y Nicola Beller Carbone, formarán parte del jurado de esta edición.

Un centenar de candidatos de los cinco continentes concurren en esta edición, "que pone la guinda a un año muy especial" para el arte lírico en Sevilla, que estos días acoge su primer Festival de Ópera, informa el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

El público en general podrá retirar cuatro invitaciones por persona a partir del jueves 9 de octubre en las taquillas del Teatro. "El género está más vivo que nunca y generando mucho interés entre el público joven. Gracias a la generosidad del Teatro de la Maestranza, este Día Mundial de la Ópera lo vamos a celebrar abriendo a todo el mundo uno de los mejores líricos de Europa para celebrar al talento que viene", asegura Ignacio Trujillo, presidente de la ASAO.

Casi un centenar de cantantes de entre 18 y 35 años se miden este año por los premios y oportunidades profesionales que ofrece el Certamen Nuevas Voces, concurso internacional que ya ha supuesto un espaldarazo para carreras como las de Leonor Bonilla, Berna Perles, Damián del Castillo entre otros nombres de la escena actual.

El 24 de octubre, los cerca de 40 candidatos que superen la primera fase realizarán audiciones a puerta cerrada ante el Jurado experto presidido por Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza; un plantel de reconocidos expertos de la talla de Rino Carrieri (Fondazione Paolo Grassi) Marc Busquets (Fundación Victoria de los Ángeles) Conchi Moyano (LittleOpera Festival Zamora) Jordi Tort (ROSS Sevilla), Francisco Soriano (Festival de Ópera de Sevilla) o Fernando Sans-Rivière (Revista Ópera Actual).

Completan el jurado la directora de escena Susana Gómez, el barítono Dietrich Henschel, la soprano Nicola Beller Carbone, el director de orquesta y profesor del Conservatorio de Brescia, Pierangelo Pelucchi y el director de orquesta Juan García Rodríguez.

GRANDES PREMIOS Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

El sábado 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, serán ocho los finalistas que se subirán al escenario del Teatro de la Maestranza, durante una gala que espera colgar el no hay billetes y será conducida por el joven divulgador, podcaster y colaborador de RNE Clásica Javi Alonso.

El Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla ofrece premios en metálico por valor de miles de euros, oportunidades de formación de alto nivel y contrataciones artísticas en algunos de los festivales y teatros líricos más relevantes de la escena europea, por lo que se ha convertido en una cita relevante en el calendario artístico nacional

Este concurso es posible es posible gracias a la complicidad del Teatro de la Maestranza de Sevilla, faro cultural de la ciudad de Sevilla con un alto compromiso con la difusión del arte lírico entre nuevas audiencias.

Cuenta con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía), la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), la Accademia del Belcanto Roberto Celletti- Fondazione Paolo Grassi, la Fundación Victoria de los Ángeles y la Fundación "la Caixa".