La técnica de Diputación de Sevilla Dolores Lobillo, premiada por el sector de las artes escénicas

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La técnica de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla Dolores Lobillo ha recibido uno de los premios concedidos por la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (Adgae). La gala ha tenido lugar este jueves en Valladolid en el marco de Mercartes, Mercado de las Artes Escénicas y la Música.

En una nota de prensa remitida por la institución provincial, el diputado Casimiro Fernández ha destacado "su sensibilidad y coherencia, así como su puesta en valor del papel de la distribución, el impulso de nuevos proyectos y la implicación con la consolidación de programas culturales y la creación de otros nuevos".

Lobillo cuenta con casi 30 años de experiencia y forma parte del Equipo del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla desde el año 2020. Para Fernández, Lobillo realiza "una labor profesional comprometida con la ciudadanía de la provincia, implicada en el impulso a los artistas y gestores culturales sevillanos y andaluces".

En su intervención, la galardonada ha agradecido el reconocimiento y ha reivindicado el papel de lo público en la gestión cutltural. "Tengo además la suerte de pertenecer a una Administración en la que no recortan presupuestos en cultura, sino que los aumentan", ha subrayado.

Desde 2017, los gestores y distribuidores de artes escénicas han otorgado el reconocimiento a las personas, instituciones y programas relacionados con el sector que destacan por "su excelencia y su compromiso con las artes escénicas y, en concreto, con la distribución".

En esta edición, Adgae ha premiado también al técnico municipal de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, Antonio Castro. Ha sido destacado como "un referente para su municipio y para la provincia, generando una comunidad vecinal activa en el consumo cultural".