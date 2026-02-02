El temporal provoca daños en los cultivos de coliflor, brócoli y flor cortada de la provincia de Sevilla

Los propietarios de Flores de Lebrija S.L observan el destrozo causado por la última borrasca en los invernaderos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de las últimas semanas en la provincia de Sevilla, especialmente tras el paso de la borrasca Kristin, han provocado daños en los cultivos del Bajo Guadalquivir, especialmente en municipio como Lebrija, donde todavía se están cuantificando los daños.

El secretario provincial de COAG Sevilla, Sebastián González, ha indicado que la prolongación de las lluvias están produciendo daños "cada vez más cuantiosos", poniendo el foco en los cultivos de brassica, coliflor y brócoli.

"Estos cultivos están sufriendo día tras día mermas en su producción, incluso no se están pudiendo cosechar porque ya no son aptas para el mercado" ha destacado González, que ha indicado que aún no hay un cálculo de cuanto suponen dichas pérdidas.

En paralelo, desde COAG han advertido que, debido a las lluvias, los agricultores "no han podido preparar los campos y sembrar los cereales de invierno". Ante esta situación, González ha señalado que se ha pedido "alguna excepcionalidad". Asimismo, ha indicado que se están registrando problemas en otros cultivos como garbanzos y los guisantes.

Por otro lado, ha destacado que la campaña de aceituna del pasado año tuvo que ser interrumpida "por mucho tiempo" debido a la "imposibilidad de no poder entrar los agricultores a cosechar". Una campaña, que según indica González, "ha supuesto muchas pérdidas en la producción de aceituna de almazaras".

PROBLEMAS CON LA FLOR CORTADA A DÍAS DE SAN VALENTÍN

Lebrija ha sido uno de los municipios más afectados por las últimas lluvias, en el municipio se ha habilitado un buzón por parte del Ayuntamiento para cuantificar los daños y estudiar la posibilidad de solicitar la aprobación de zona catastrófica.

En paralelo, COAG están registrando los daños en los cultivos de la zona, en los que como ha señalado González "llueve sobre mojado" al registrar desde octubre más de 380 litros, con respecto a los casi 200 que caen de forma habitual.

La borrasca Kristin ha provocado importantes daños materiales en los invernaderos del municipio, lo que está poniendo en riesgo la producción de flor cortada a pocos días de San Valentín, una "fecha señalada" para el sector.

González ha subrayado que debido a la rotura de varios techos de invernaderos y daños en las instalaciones "diferentes agricultores y empresas han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección".

Por el momento, tanto Ayuntamiento como COAG no han publicado datos concreto de las pérdidas a la espera que se puedan amplificar debido a las previsiones de precipitaciones a lo largo de la presente semana.