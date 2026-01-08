La tercera línea de inversiones en educación de la Junta asigna 8,2 millones a equipamiento e instalaciones en Sevilla

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP provincial, Gloria Guillén, en foto de archivo. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado la nueva línea de inversiones de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con una movilización de 8,2 millones de euros para mejoras de espacios, equipamiento y materiales de centros docentes de la provincia de Sevilla, que se enmarca dentro del programa 'Mejora tu centro'.

Se trata de una inversión que beneficiará a un total de 808 colegios e institutos de los 106 municipios de la provincia de Sevilla y que tal y como ha señalado la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP provincial, Gloria Guillén, en un comunicado, "refuerzan la política de mejora de las infraestructuras educativas iniciada por el Gobierno de Juanma Moreno en 2019".

Es la tercera línea, "en sólo dos meses", que se suma a las aprobadas recientemente para bioclimatización y digitalización de los centros docentes "y que en esta ocasión se centra en el equipamiento, instalaciones y materiales". En este caso, los centros "tendrán la posibilidad de afrontarlas con recursos propios".

Gloria Guillén ha subrayado que "este tipo de inversiones responde directamente al objetivo de garantizar que los alumnos aprendan en condiciones dignas, creando espacios más cómodos, saludables y sostenibles". "La educación pública andaluza, y por tanto sevillana, es una prioridad para el Gobierno del PP de la Junta, de ahí las inversiones y políticas actividades por Moreno a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional".

Entre los 808 colegios e institutos sevillanos en los que se realizará esta inversión, con un montante global de 8,2 millones, hay centros educativos de Alcalá de Guadaíra (321.216 euros); colegios e IES de Arahal (126.370 euros); centros de Bormujos (71.000 euros) y de Burguillos (más de 34.100 euros); colegios de La Campana (172.411 euros) y de Lora del Río (120.697 euros).

La Consejería ha destinado, además, 70.000 euros a centros educativos de Las Cabezas de San Juan. Por otro lado, se asignan 63.018 euros para La Puebla del Río; 141.184 para Estepa; 104.173 para el municipio de Carmona; más de 31.314 euros para Fuentes de Andalucía; 30.912 euros para Herrera; 545.096 euros para Dos Hermanas; 91.194 euros a Constantina; más de 165.395 para Écija; 80.715 para Mairena del Alcor y más de 2,4 millones en Sevilla capital.