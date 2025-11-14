Termina la restauración del Monumento de la Tolerancia en el Muelle de la Sal de Sevilla

Monumento de la Tolerancia en el Muelle de la Sal de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha finalizado este viernes los trabajos de restauración del Monumento a la Tolerancia, realizado por el escultor Eduardo Chillida, situada en el Muelle de la Sal, junto al Puente de Triana.

En un comunicado remitido por el Consistorio, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa ha destacado que con esta intervención, "Sevilla recupera uno de sus hitos escultóricos más emblemáticos, una obra que simboliza la convivencia, el respeto y la diversidad que forman parte de la identidad de nuestra ciudad".

Las actuaciones realizadas, dirigidas por José de León, han tenido como objetivo garantizar la conservación, estabilidad y puesta en valor del conjunto escultórico, "respetando siempre" los materiales originales y la concepción artística de Chillida. Los trabajos han incluido la limpieza mecánica y manual de los depósitos superficiales, la eliminación de plantas vasculares mediante técnicas químicas y la eliminación de óxidos con el pasivado de las armaduras internas.

Además, se han recogido bordes con mortero de cal grasa, reintegrado las zonas de hormigón deterioradas y aplicado un tratamiento hidrofugante para proteger la superficie frente a la humedad y los agentes atmosféricos. Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza mecánica y química de los elementos metálicos, la eliminación e inhibición de la corrosión en las placas, y la reparación del soporte de estas piezas, concluyendo con su pintado y puesta en valor.