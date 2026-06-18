Una tesis doctoral concluye que reducir la carga de trabajo "no basta" para mejorar el bienestar del profesorado

La investigadora María de la Sierra Rey Tienda en la defensa de su tesis doctoral. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigadora María de la Sierra Rey Tienda ha defendido su tesis doctoral en la Universidad Loyola con una investigación que aporta nueva evidencia científica sobre los factores que influyen en el bienestar, la satisfacción laboral y la salud mental del personal docente e investigador en el sistema universitario español y que concluye que "la carga de trabajo no es condición suficiente para mejorar el bienestar de los académicos". Además de plantear recomendaciones concretas dirigidas a gestores y responsables de política universitaria.

El trabajo, co-dirigido por los catedráticos Antonio Ariza Montes (Universidad Loyola Andalucía) y Antonio Leal Rodríguez (Universidad de Sevilla), identifica "la precariedad contractual, las crecientes cargas administrativas, el envejecimiento de las plantillas y la presión derivada de los sistemas de acreditación y las métricas de publicación como factores que están generando niveles crecientes de estrés y burnout entre el profesorado universitario".

La investigación concluye que "reducir la carga de trabajo no es condición suficiente para mejorar el bienestar de los académicos". Los resultados apuntan a que el factor determinante es "la combinación de demandas laborales, recursos disponibles --especialmente el apoyo social y la autonomía-- y el grado de identificación del docente con los valores y la misión de su institución".

Para llegar a estas conclusiones, la investigadora ha aplicado un modelo integrador que combina el marco teórico Job Demands-Resources con el concepto de person-organization fit, y ha empleado técnicas cuantitativas y configuracionales avanzadas sobre una muestra representativa de profesores universitarios españoles del ámbito de las ciencias sociales.

El estudio formula recomendaciones en tres niveles: para los equipos de gobierno de las universidades, que deben garantizar trayectorias profesionales estables y reforzar los sistemas de apoyo al profesorado; para las administraciones públicas, que deben incorporar el bienestar docente como criterio en el diseño de la política universitaria; y para la comunidad científica, abriendo líneas de investigación muy prometedoras.

La tesis presentada el lunes ha obtenido la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad y mención internacional.