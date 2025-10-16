El TIS2025 analizará en Sevilla el futuro del sector con consejeros de Turismo de cuatro comunidades

Archivo - Asistente a la edición del TIS en pasado año, en el Palacio de Congresos de Sevilla. - TOURISM INNOVATION SUMMIT - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El foro internacional de Innovación Turística (TIS, por sus siglas en inglés) reunirá en Sevilla a consejeros de Turismo de cuatro comunidades --Andalucía, Baleares, Canarias y Valencia-- para debatir sobre el futuro del sector en España. Además. consejeros y directores generales de Turismo de Madrid, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón también analizarán los retos a los que se enfrentan, como la desestacionalización de los destinos.

En este sentido, Tourism Innovation Summit, que en esta edición se celebrará del 22 al 24 de octubre en Sevilla, volverá a celebrar el 'Foro de regiones turísticas innovadoras'. Una cita que reunirá a responsables de turismo de distintas comunidades españolas para explorar los avances que las regiones están impulsando para conseguir destinos turísticos más inteligentes, sostenibles e innovadores, informa la organización en una nota de prensa.

Es el caso del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Bauzá; la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica del Carmen de León; y la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano.

La jornada también analizará otros temas relevantes como el diseño de experiencias turísticas más respetuosas con el medio ambiente. Así, Yolanda de Aguilar, secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía; Luis Martín, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid; y Carmen María Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia; compartirán buenas prácticas para reducir el impacto ambiental de la actividad turística sin comprometer su valor económico y social.

Asimismo, se presentarán iniciativas orientadas a fomentar un turismo más consciente a través de la gestión eficiente de recursos naturales, la promoción de destinos menos saturados, el impulso de la movilidad sostenible y la integración de criterios medioambientales en la planificación territorial. En este sentido, las regiones abordarán la importancia de la gestión de un turismo más sostenible que combine innovación, respeto por el entorno y compromiso con las comunidades locales.