TIS2025 reunirá a más de 8.000 profesionales alcanzando un impacto económico de 22 millones de euros en Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla celebrará una nueva edición de 'TIS-Tourism Innovation Summit' 2025, que del 22 al 24 de octubre reunirá a más de 8.000 profesionales del sector turístico para "explorar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando los modelos de negocio, la gestión de destinos y la experiencia de los viajeros", y que generarán un impacto económico de 22 millones de euros en la ciudad.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, durante tres días la capital andaluza acogerá la sexta edición de un encuentro "que se ha consolidado como la gran cita europea del sector".

TIS2025 se sitúa como "el punto de encuentro clave" para identificar nuevas oportunidades de crecimiento, impulsar la productividad mediante la IA y avanzar hacia un turismo más sostenible, inclusivo y competitivo, en un momento donde el sector "empieza a moderar sus cifras más de lo que esperaba tras el auge vivido tras la pandemia".

En ese escenario, tal y como ha añadido el citado comunicado, la Inteligencia Artificial se postula "como una solución para mejorar la productividad de los negocios del sector turístico".

Así lo mostrarán los más de 400 expertos nacionales e internacionales que participarán en el Tourism Innovation Global Summit, entre los que se encuentran David Hurtado de Innovation Lead de Microsoft, y Zuriñe Eguizábal de Senior Industry Manager Travel de Google.

De esta manera, la organización del evento ha incidido en que Hurtado explorará las "megatendencias que redefinirán el turismo en la próxima década", desde la personalización impulsada por la IA hasta el turismo regenerativo y los nuevos valores de los consumidores; mientras que Eguizábal mostrará cómo las herramientas de IA generativa de Google "están revolucionando la planificación de viajes, convirtiendo un proceso complejo en una experiencia unificada, intuitiva y conversacional para el usuario".

Además, el congreso contará con la participación del CEO de Lastminute.com, Alessandro Petazzi; el CEO de WeRoad, Andrea D'Amico; el COO de Decathlon Travel, Damien Corchia; el CEO de W2M, Gabriel Subías; o el Group Vertical Director Spain de TikTok, Carlos Hernández, entre otros.

"Tampoco faltará la presencia de destacados representantes de compañías como Destinia, Pangea, Showroom Prive, Hyatt, IHG, Hotelbeds, Trip.com, Travelperk o Sercotel", según ha señalado TIS2025.

AGENDA DE CONTENIDOS

Con cinco escenarios simultáneos y ocho foros sectoriales, TIS2025 ofrecerá una agenda de más de 120 sesiones diseñada para ayudar a las empresas y destinos a adaptarse al nuevo contexto económico y tecnológico. Entre las temáticas a debatir en esta edición se encuentran los retos que afronta la industria para encarar los próximos años bajo la influencia de las nuevas tecnologías, en especial de la IA, con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad a la vez que captar nuevas audiencias.

En el ámbito de los destinos, TIS2025 pondrá el foco en la gestión inteligente, "con casos de éxito de Andalucía, Benidorm, Brasil, Dubrovnik, Viena, París, Turín, Dublín o Laponia".

Asimismo, acogerá la segunda edición del Foro de Regiones Turísticas Innovadoras, reuniendo a consejeros y directores generales de turismo de Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia, Madrid, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia.

Además, en el segmento de las agencias de viajes se explorará como se han tenido que adaptar "para satisfacer las demandas del nuevo viajero", mientras que en el segmento de hospitality se debatirá cómo "mantener la autenticidad y escalar modelos en una industria en plena transformación digital".

En paralelo, el Tourism Innovation Global Summit contará con la participación de "importantes representantes de una figura clave en el actual organigrama de las compañías: los CIOs".

El evento contará también con un área expositiva donde más de 200 empresas tecnológicas y turísticas presentarán "soluciones de vanguardia en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, conectividad avanzada (5G), realidad aumentada y virtual, sostenibilidad y accesibilidad".

Entre estas compañías figuran nombres como los de Mabrian, Orange Empresas, Microsoft, Sabre, Telefónica Empresas, T-Systems, City Sightseeing, ADESTIC, AETIB, NewHotel, PastView, Trip.com, Veolia, Vueling, Minor Hotels, Qatar e Iberia, junto a un amplio ecosistema de startups y proveedores que mostrarán "cómo la digitalización puede impulsar la rentabilidad, mejorar la experiencia del viajero y reforzar la competitividad de destinos y empresas".