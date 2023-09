'Todo sobre Maricarmen", propuesta "original, fresca y vitalista' de Espacio EXZéntrico en Sevilla

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista manchego Javier Granados presenta en Espacio EXZéntrico de Sevilla (calle Virgen de la Victoria, 12), desde el próximo 20 de septiembre y hasta el 21 de octubre, la 'Todo sobre Maricarmen', una "original, fresca, vitalista y colorida" muestra en torno a un personaje, Maricarmen, que es "deconstruida y contada" con un estilo pictórico que parece el resultado de una mezcla de Fernando Botero con el pop-art warholiano, pasando por la tradición de las revistas de cómics underground más célebres de los 80 como 'El Víbora' y 'Cimoc'.

Se trata de la segunda exposición de Javier Granados en Espacio EXZéntrico, y también la segunda en Sevilla, después de que el artista, licenciado en veterinaria y de formación autodidacta, haya recorrido con su obra diversas ciudades españolas e internacionales, entre las que destacan sus exposiciones monográficas en Seúl y Busán, en Corea, donde su obra ya es conocida, y su presencia en ferias de arte como la Contemporany Art Show de Hong Kong.

La obra de Granados, y más concretamente la exposición que trae a Espacio EXZéntrico, se caracteriza por "su frescura y su sentido del humor". En su propuesta, da a conocer a Maricarmen, un personaje que, en palabras del autor, "ha nacido como una evolución y síntesis de mis trabajos anteriores centrados en la figura de la mujer". "He pretendido --añade en una nota remitida por Espacio EXZéntrico-- crear un personaje arquetípico femenino que pueda representar a todas las mujeres con su gran complejidad vital. Paradójicamente, para hablar de esta complejidad, he recurrido a la simplicidad del dibujo y he buscado lo esencial, lo esquemático, pero manteniendo la viveza de los colores".

En su vocación narrativa y su apuesta por el juego, Javier Granados desarrolla toda una genealogía en torno al personaje. Así, Maricarmen pertenece a una familia con una presencia femenina "muy fuerte". Es la tercera de cinco hermanos: cuatro chicas y su hermano pequeño que es gay. Es una mujer independiente pero familiar. Le gustan mucho los animales, como a su creador. Trabajadora y sociable, vive rodeada de un ambiente gay en el que "empatiza, especialmente con su hermano pequeño". "Todos, tanto hombres como mujeres, nos podemos sentir identificados con el mundo de Maricarmen y su día a día", explica.

El componente gay está "muy visible" en sus creaciones, que lo acerca a maestros del underground patrio como Ceesepe y Nazario. En este caso, sin embargo, "no hay rastro de sordidez". "Todo está consagrado a la luminosidad de unas obras que transmiten una gran alegría de vivir", apunta Espacio EXZéntrico.

Como algo propio de la impronta pop, a Javier Granados le gusta jugar con el consumismo, las marcas comerciales, la simbología de la cultura de masas, el cine y la música. De este modo, su Maricarmen es convertida en Marilyn Monroe, en Alaska y Dinarama o en la protagonista de la célebre película de Almodóvar, que ahora no se llama 'Todo sobre mi madre' sino 'Todo sobre Maricarmen', un guiño al cineasta manchego.

El folklore está muy presente en su propuesta, pero de una forma "fresca y desenfadada, muy mezclada con lo cotidiano". Aunque la mujer ocupa un papel central en su obra, en 'Todo sobre Maricarmen' también hay una reflexión interesante sobre la masculinidad. La vida y las vidas de Maricarmen, sus distintos personajes, sus vivencias y cameos funcionan como "un reflejo de la vida cotidiana y como un espejo de la sociedad actual". Granados consigue que "empaticemos y sintamos una instantánea simpatía por ella y sus aventuras".