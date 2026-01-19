Tomares (Sevilla) guarda un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Minuto de silencio guardado en Tomares en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE TOMARES

TOMARES (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) ha guardado este lunes un minuto de silencio como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias tras el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), provocado por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

El acto, presidido por el alcalde de Tomares, José María Soriano, y al que asistieron miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, ha tenido lugar este lunes 19 de enero, a las 12,00 horas, frente a la puerta del Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio en una nota.

Según ha destacado el alcalde de Tomares, José María Soriano, "Tomares se suma al duelo y al recuerdo de todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz con un minuto de silencio".

En este sentido, ha expresado que "nuestro pensamiento está con las personas que han perdido a un ser querido", a quienes a enviado "un abrazo sincero en estos momentos de enorme dolor, así como con los heridos", a las que ha deseado "una pronta y completa recuperación, extensiva también a sus familias y allegados".

Además, el primer edil ha mostrado su reconocimiento y agradecimiento a la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y cuerpos de seguridad, "cuya profesionalidad, esfuerzo y compromiso están siendo fundamentales, así como la solidaridad demostrada por los vecinos que están prestando su ayuda".