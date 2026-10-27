Toni Nadal detalla la historia de "ambición, ilusión y superación" de Rafa Nadal en el Paraninfo de la Pablo de Olavide

El conferenciante y entrenador de tenis, Toni Nadal, en la conferencia 'Todo se puede entrenar' ofrecida el martes, 27 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este martes 27 la conferencia 'Todo se puede entrenar' del entrenador de tenis Toni Nadal, en un encuentro en el que ha reflexionado sobre la cultura del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia para alcanzar el éxito en cualquiera de las materias, estableciendo paralelismos con la trayectoria e historia de "ambición, ilusión y superación" de su sobrino y campeón de 22 Grand Slam, Rafa Nadal.

Tras la presentación inicial ofrecida por el periodista deportivo Leandro Cabrera, el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña, ha agradecido su presencia al protagonista de la conferencia; a las autoridades presentes en el acto, como el alcalde de Carmona (Sevilla), Juan Manuel Ávila Gutiérrez, la diputada en el Parlamento de Andalucía, Minerva Salas, y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Victoria Tirsa; y a los asistentes en un auditorio que ha ampliado su aforo hasta en el mismo escenario en el que Nadal ha impartido su conferencia debido al alto interés que ha suscitado la presencia del manacorí en la capital hispalense.

"Esta es la verdadera UPO que queremos que vea el mundo", ha concretado el también delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Sevilla, al tiempo de asegurar que el Consejo Social de la institución académica ha realizado un "esfuerzo importante" para traer a Nadal al Paraninfo de la UPO.

Por su parte, el conferenciante ha iniciado su conferencia sosteniendo que no concibe la vida "haciendo lo mismo cada día, te dediques a lo que te dediques". En referencia a su sobrino, ganador del Roland Garros en catorce ocasiones, ha asegurado que su reto principal fue "mejorar cada día", algo que ha trasladado a cualquier persona con independencia del objetivo que se proponga, animando a sacar "una mejor versión de nosotros mismos cada día".

Una de las claves en la exitosa carrera profesional de su sobrino es la honestidad. El entrenador de tenis ha asegurado que "nunca" le escondió la dificultad a Rafa Nadal. "Para mejorar se tiene que dar una condición indispensable, tener un espíritu autocrítico", ha señalado a los asistentes del Paraninfo de la UPO.

"Con el autoengaño es muy difícil avanzar en la vida", ha proseguido, al tiempo de apuntar sobre la trayectoria de su sobrino que le "tocó diseñar el camino y, para eso, hay que ser suficientemente valiente para aceptar la realidad".

Al hilo, el entrenador manacorí ha apostillado sobre la competencia que tuvo Rafa Nadal durante su carrera, con el suizo Roger Federer como máximo exponente, que a él "nunca le importó la diferencia de técnica", puesto que "si él entrenaba dos horas, Rafael entrenaba tres".

En este sentido, Nadal ha considerado que el desarrollo del carácter fue decisivo respecto a "estar atento a cuestiones puramente técnicas". "Educación, respecto y esfuerzo", fueron la llave de su sobrino para alcanzar las cotas más altas del tenis durante décadas y competir ante una generación de tenistas con un nivel técnico muy alto.

"Mi sobrino estuvo tantos años entre los tres mejores por su actitud y por su aguante", ha añadido Nadal sobre su pupilo y sobrino, mientras que ha defendido que en el tenis y en la vida "todo se entrena" y que la "ambición" por mejorar es el motor de la superación personal.

Por otra parte, el conferenciante ha aludido a los fracasos que todo deportista atraviesa en su carrera deportiva. Para el manacorí, "perder nunca fue un fracaso", al tiempo de agregar que "la frustración viene de una sobrevaloración personal".

"La victoria es determinante, pero nunca una victoria a cualquier precio", ha aludido al respecto de los valores de Rafa Nadal en la recta final de su conferencia, que dio paso a un diálogo con Cabrera y con los asistentes en el Paraninfo de la UPO, donde destacó que, para lograr un objetivo, "debemos tener claro cuál es el precio que tenemos que pagar y darlo todo dentro y fuera de la pista".