Toscano señala las inundaciones entre las prioridades de la planificación hidrológica del Guadalquivir

Archivo - El subdelegado de Gobierno, Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación. A 05 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, junto con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha participado en la reunión para la planificación hidrológica de la CHG, donde se han abordado las prioridades que marcarán la gestión del agua en los próximos años en la provincia de Sevilla "para garantizar la sostenibilidad de los recursos, la protección de espacios naturales emblemáticos como Doñana y la reducción del riesgo asociado a inundaciones o la incertidumbre climática", ha destacado Toscano sobre algunos de los ejes principales abordados en el encuentro.

Según ha precisado la Subdelegación en una nota, la sesión, convocada como parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico para el periodo 2028-2033, reunió a representantes institucionales, así como a expertos en recursos hídricos y representantes del sector agrario.

La hoja de ruta que ha sido acordada marca un punto de partida para la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación. El subdelegado del Gobierno, presente en la mesa, ha subrayado la importancia de articular respuestas coordinadas "que permitan afrontar tanto los retos inmediatos como los estructurales de la cuenca hidrográfica".

Uno de los ejes centrales del debate fue la adaptación a la nueva realidad climática "que obliga a priorizar la resiliencia del sistema de embalses, la gestión de reservas y la eficiencia en el uso del agua", según ha dicho Toscano.

En este sentido, se ha puesto sobre la mesa la "necesidad" de mantener la política de control de nuevas concesiones de regadío, "impulsar la modernización de redes y sistemas de riego, y promover el uso racional de aguas regeneradas".

La protección del espacio natural de Doñana ha abordado las extracciones subterráneas vinculadas a la agricultura intensiva, los cambios en la conectividad fluvial y los efectos acumulados de sequías prolongadas.

Algunas de las medidas analizadas incluyen la restauración de humedales, la gestión adaptativa de caudales ecológicos y el control efectivo de las extracciones que comprometen la recarga de acuíferos. Asimismo, se ha subrayado la necesidad de acelerar la ejecución de las medidas derivadas de sentencias.

Según ha señalado la Subdelegación del Gobierno, el riesgo de inundaciones ha sido otro de los asuntos que ha centrado el diálogo. Ante la previsión de episodios extremos más frecuentes e intensos, la reunión ha puesto el acento en la necesidad de actualizar y coordinar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación con los instrumentos de ordenación territorial.

Se ha insistido en que la prevención y la planificación "deben complementarse con soluciones basadas en la naturaleza, restauración de llanuras de inundación y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de infraestructuras y poblaciones".

La identificación de tramos y áreas de riesgo, la evaluación del estado de las defensas urbanas y la mejora de los sistemas automáticos de información hidrológica fueron señaladas como actuaciones prioritarias para los próximos años.

La reunión ha abordado además otros temas clave para la cuenca del Guadalquivir: desde la reducción de la contaminación urbana, industrial y difusa hasta la corrección de las alteraciones hidromorfológicas y la implantación efectiva de los caudales ecológicos.

También se han abordado líneas de actuación para reforzar la ordenación y el control del dominio público hidráulico, garantizar los usos del agua en un escenario de creciente incertidumbre climática y avanzar hacia una gestión sostenible de las aguas subterráneas.

El control de especies alóctonas invasoras, la protección de espacios naturales -con especial atención a Doñana-, el impulso al uso de aguas regeneradas y la mejora de la prevención y gestión del riesgo de inundaciones completan la lista de temáticas analizadas.