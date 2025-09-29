Toscano valora el incremento de los afiliados a la Seguridad Social en Sevilla en más de 18.000 personas

Archivo - Un usuario del SEPE accede a una de las oficinas del Servicio Público en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla alcanzó en agosto de 2025 un total de 819.649 personas, un 2,33% más que el agosto anterior, cuando se contabilizaron 800.968 afiliados: "La provincia ha sumado 18.681 altas de trabajadores en el último año, dato que consolida la tendencia de mejora sostenida del empleo en nuestra provincia, reflejo de los efectos positivos de la reforma laboral".

Así lo ha valorado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre los datos divulgados por la Seguridad Social. En su conjunto, la provincia cerró agosto con 625.382 afiliaciones en el Régimen General, 119.511 en el Régimen de Autónomos, 344 en el Régimen del Mar y 63.486 en el Agrario.

"Estos resultados refuerzan el compromiso del Gobierno de España con la creación de empleo, la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades, y muestran que Sevilla continúa experimentando una evolución positiva en su mercado laboral", ha destacado Toscano sobre la mejora de los datos del empleo.

En el Régimen General, los sectores con mayor número de afiliaciones fueron el comercio, con 96.711 trabajadores; la sanidad, con 73.184; las actividades administrativas, con 63.875; las industrias manufactureras, con 58.793; la administración pública, con 50.847; y la construcción, con 43.589.

Por su parte, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos destacan el comercio y reparación de vehículos con 31.340 afiliados, las actividades profesionales, científicas y técnicas con 12.055, la hostelería con 10.727, la agricultura, ganadería y pesca con 7.410, la industria manufacturera con 6.840 y otros servicios con 7.936.

Del total de trabajadores de alta, 700.096 corresponden a asalariados por cuenta ajena y 119.552 a trabajadores autónomos. Además, la provincia registró 47.953 trabajadores extranjeros afiliados. En términos de género y edad, el 46% fueron mujeres y el 54% a hombres. Entre las mujeres, la franja más numerosa fue la de 45 a 49 años, con 45.403 afiliadas en el Régimen General y 57.413 en el conjunto de regímenes.