Un total de 15 instalaciones deportivas municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuentan con desfibriladores

Publicado 10/10/2019 15:54:40 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 instalaciones deportivas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuentan con desfibriladores semiautomáticos que supone una garantía asistencial en el caso de que se produzcan accidentes cardiovasculares en los deportistas. El Ayuntamiento ha iniciado ya la tramitación para instalar siete desfibriladores más en edificios municipales.

Según ha indicado el Consistorio alcalareño en un comunicado, las infraestructuras municipales que cuentan con desfibriladores son la piscina cubierta Los Alcores; el pabellón cubierto Plácido Fernández Viagas, el campo de fútbol Malasmañanas, instalaciones deportivas Los Lirios, gimnasio Pablo VI, campo de fútbol Pablo VI, las instalaciones deportivas La Paz. Así como el centro polideportivo San Juan, la piscina cubierta Distrito Sur, el pabellón cubierto Distrito Sur, el campo de fútbol Distrito Sur, campo de fútbol Oromana, campo de fútbol Rabesa, campo de fútbol Ciudad de Alcalá y las instalaciones deportivas del San Francisco de Paula.

El Ayuntamiento ha explicado que "los trabajadores y responsables de las instalaciones en las que se ubican los equipos han recibido además crusos de formación homologada para la utilización de los mismos".

Los aparatos se conectan de forma automática al activarse con el 112 y tienen capacidad para conocer el histórico de aperturas y utilizaciones realizadas, las técnicas de reanimación ante casos de parada cardiorespitarorias (PCR), así como los procedimientos a seguir en el caso de utilización del desfibrilador, entre otras.

Una de las características de estas unidades es que detectan la PCR por fibrilación ventricular u otras arritmias graves, y aconseja o no la descarga para reactivar el ritmo normal. Si la descarga no es necesaria, por no ser parada cardiorespiratoria, ésta no se activa. Asimismo, los equipos desfibriladores se colocan en una cabina homologada con alarma, kit de primeros auxilios y su correspondiente señalética.

El Ayuntamiento ha explicado que continuará con la instalación de desfibriladores en los edificios municipales. En concreto se colocarán en: Auditorio Riberas del Guadaíra, Casa de la Cultura, Biblioteca José Manuel Lara, Museo de la Ciudad, Archivo, Centro Cultural San Miguel y Teatro Gutiérrez de Alba.

La normativa obliga a la instalación de estos dispositivos sólo en aquellos edificios en los que pueda darse una asistencia de público superior a las 5.000 personas. No obstante, "el Ayuntamiento alcalareño ha optado por cardioproteger estos edificios como garantía para sus usuarios".

En el caso de instalaciones deportivas la ley indica que deben contar con desfibrilador aquellas que superen la capacidad de 500 personas, por lo que Alcalá se ajusta a la normativa.