Un total de 4.400 familias sevillanas solicitan el Cheque Bebé: "Ha superado todas las expectativas"

Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MATERNIDAD

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.400 familias sevillanas han solicitado el conocido como 'Cheque Bebé', una ayuda económica de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado, desde el 28 de mayo hasta el pasado 26 de junio, al finalizar la fecha del plazo de solicitudes.

Este número ha superado "todas las expectativas", según ha reseñado en declaraciones a Europa Press la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor.

"Ha superado las expectativas, desde luego. Nos esperábamos unas 3.400 o 3.500 solicitudes, teniendo en cuenta el número de nacimientos de años anteriores. Además, hay que tener en cuenta que una misma solicitud puede ser doble o triple, para mellizos o trillizos", ha remarcado Pastor.

No obstante, el equipo técnico responsable del análisis del cumplimiento de requisitos por parte de las solicitudes comenzó con este procedimiento este pasado lunes y aún se encuentra trabajando, por lo que, hasta el momento, no ha trascendido el número definitivo de solicitudes aceptadas.

"No sabemos aún la fecha en la que podremos tener este número definitivo porque hay un gran volumen de solicitudes, claro. Los padres y madres han llamado muy interesados a la Oficina y he intentado contactar con los técnicos, pero están trabajando. Es una gran labor y no puede estar disponible en unos pocos días", ha añadido la responsable.

En contexto, deben ser familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026 y el solicitante, que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor, entre otras cuestiones como ser español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla.

Preguntada por los productos cuya adquisición despierta mayor interés entre los solicitantes, la directora de la Oficina Municipal ha destacado la leche para lactantes y los pañales como los artículos estrella.

"Muchas veces, nos llaman y nos dicen que gracias a esta ayuda se podrán desentender del pago de estos productos durante unos meses. Parecen básicos, pero son costosos, claro", ha subrayado.

Por su parte, Pastor ha calificado de "éxito" el proceso de tramitación de las solicitudes, al asegurar que hasta el momento no se han registrado incidencias técnicas. "No sé si dentro de un mes, cuando comience el periodo de subsanación de diez días, surgirán problemas en ese sentido, pero por ahora hemos recibido buenas reseñas y todo ha ido bien. Si alguien llamaba era para resolver dudas sobre la documentación que debía presentar", ha explicado.

Además del asesoramiento prestado durante la tramitación del Cheque Bebé, la Oficina de la Maternidad ha actuado como punto de información sobre otras ayudas municipales dirigidas a las familias. Según ha explicado Pastor, muchas de las consultas recibidas han servido para orientar a los solicitantes hacia otras convocatorias, como las ayudas al alquiler.