Un total de siete largometrajes y cortos animados, en la ventana 'on line' del Festival de Sevilla

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Sevilla (SEFF) mantendrá en esta 18ª edición, y con la complicidad de la plataforma Filmin con la que viene colaborando desde 2013, una ventana 'on line' para siete largometrajes, que previamente formarán parte de su programación en la salas, así como dos programas de cortos animados.

Tal como informa la organización del SEFF en un comunicado, con el título 'Promesas cumplidas: El mejor cine europeo en Filmin', en este formato híbrido que acompaña al festival en sus mismas fechas, se podrán ver 'on line' cinco de los títulos más interesantes de la sección Las Nuevas Olas, entre ellos 'Moon, 66 Questions', de la griega Jacqueline Lentzou.

Premiada como Mejor Película en el último Festival de Sarajevo, la ópera prima de la cineasta cuenta el proceso de acercamiento entre una mujer y su padre, gravemente enfermo. Un film que sitúa a Lentzou al frente del relevo generacional de la Nueva Ola Griega que lanzó a Yorgos Lanthimos o a Athina Rachel Tsangari. A este título, se suman Black Medusa, Bloodsuckers. Europa, Liborio, Guerra e pace y Holy Emy.

De este modo, la colaboración entre el Festival de Sevilla y Filmin también permitirá disfrutar de 'Black Medusa', transgresora película de los noveles cineastas tunecinos Ismaël y Yossef Chebbi en la que reinventan la Medusa mitológica para contar la doble vida de una joven muda que dedica sus noches a la venganza. También, de 'Bloodsuckers', del alemán Julian Randlmaier, que se atreve con una comedia negra, política y de vampiros, "una ruptura de fronteras de los géneros cinematográficos que ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Moscú".

Temas de alcance como el drama de los refugiados o los efectos del colonialismo también estarán presentes en otras dos películas de Las Nuevas Olas. Por un lado, 'Europa', del italo-iraquí Heider Rashid, propone una experiencia inmersiva para seguir la odisea de un adolescente inmigrante iraquí que trata de sobrevivir atravesando la frontera entre Turquía y Bulgaria para llegar a la esperanza europea. Mientras, la hipnótica 'Liborio', producción de República Dominicana con participación española, firmada por el debutante Nino Martínez Sosa, hace un acercamiento a la comunidad que se generó alrededor de la figura del histórico líder campesino y religioso dominicano Olivorio Mateo, conocido como Papá Liborio.

'Promesas cumplidas' propondrá también un film de la sección Las Nuevas Olas no ficción y otro de la sección Historias Extraordinarias. Por un lado, 'Guerra e pace', de los italianos Martina Parenti y Massimo D'Anolfi, plantea la relación entre el cine y los conflictos bélicos, a partir de las primeras imágenes en movimiento que se conservan de una guerra, datadas en 1911 y a propósito de la invasión italiana a Libia, y llegando a nuestros días. Por otra parte, adolescencia, realismo mágico, hermandad entre mujeres y emigración son aspectos que subyacen en 'Holy Emy', de la griega Araceli Lemos. Reconocida con una Mención Especial a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Locarno, la película es una poética propuesta que navega entre el retrato documental y la fantasía y el misticismo.

Todos los títulos estarán disponibles en Filmin 48 horas por un número limitado de visionados después de su estreno nacional en salas en el Festival de Sevilla.

LA ANIMACIÓN MÁS REVOLUCIONARIA

El SEFF y Filmin permitirán disfrutar de dos programas de cortometrajes animados que acercan a un amplio abanico temático y estilístico, con trabajos de reputados artistas europeos contemporáneos.

Por un lado, 'Issues. Historias animadas sobre salud mental' pondrá el foco en uno de los grandes problemas de nuestro día a día en una selección en la que además de humor y mundo metafóricos, el espectador encontrará algunas de las más talentosas animadoras europeas de los últimos tiempos. Estará formado por cinco cortos que llevarán de Croacia a Italia: 'Paranoja Paranoje', 'Egg', 'Guilt', 'Heifer' y 'Snow White Cologne'.

Por otra parte, se podrá disfrutar también de una segunda selección bajo el título de 'Una colección de pinturas en movimiento (de la animación como una de las bellas artes)', en la que se ha seleccionado un conjunto de obras temáticas variopintas: desde historias clásicas hasta el universo de Internet, inspiradores y subversivos trabajos que, desde las bellas artes, desafían y cuestionan el status quo. Esta selección incluirá los cortometrajes 'Eriking', '32-Rbit', 'Krajobraz (The Landscape)', 'The Physics of Sorrow' y 'How Long, Not Long'.

Más allá, la programación 'on line' de Filmin con el sello del Festival de Sevilla dará la posibilidad de disfrutar de tres sesiones de 15 cortometrajes independientes nominados o prenominados a los European Film Awards según la siguiente selección: 'Hide', 'Fall of the Ibis King', 'Nha Sunhu', 'Marlon Brando', 'Dustin', 'The long goodbye', 'Beyond is the day', 'The News', 'Armadilla' y 'Zonder Meer', 'Bella', 'Displaced', 'In flow of words', 'Memories' y 'Flowers blooming in our throats'.