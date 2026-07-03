Transportes avanza en las obras de rehabilitación del firme en la A-66 en Camas (Sevilla) con 6,4 millones de inversión

Archivo - Un agente de la Guardia Civil durante un control de movilidad en la Autovía de la A-66 dirección Sevilla en las inmediaciones del El Roquillo, en foto de recurso - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a continuar con la ejecución de las obras de rehabilitación de firmes en la SE-30, la A-66 y la y N-630, en la provincia de Sevilla, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Estos trabajos de mejora cuentan con un presupuesto vigente de 6,4 millones de euros (IVA incluido).

En concreto, se actuará en el tramo de la SE-30 entre los kilómetros 17,6 y 22,45, el cual rodea Camas y la conecta con la isla de la Cartuja; y entre los kilómetros 808 y 810 de la A-66, a su paso por los municipios sevillanos de Santiponce y Camas; también se actuará en otros dos tramos de la N-630, entre el kilómetro 808 y el 810, a la altura de Santiponce, y entre el kilómetro 813,1 y 814,9 sobre el río Guadalquivir hasta Triana, detalla en una nota de prensa.

Así, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este domingo 5 de julio hasta el próximo viernes 10 de julio, se producirá el corte del carril derecho de la A-66 entre los kilómetros 809 y 810, así como de la salida hacia Camas norte en el sentido Sevilla. Se podrá acceder a la localidad de Camas por la salida siguiente, es decir, la salida 17c de la autovía SE-30.