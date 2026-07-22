Transportes licita las obras para ampliar la capacidad de estacionamiento de trenes en Sevilla Santa Justa

Archivo - Trenes estacionados en vías de la terminal Sevilla Santa en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha licitado por 2,1 millones de euros un contrato para ampliar la capacidad de cinco vías de estacionamiento y maniobras de la estación de Sevilla Santa Justa, con el objetivo de dar respuesta al incremento de tráficos de trenes de alta velocidad.

La actuación contempla la ejecución de los trabajos necesarios para la adaptación y renovación de estas vías, optimizando las instalaciones para mejorar las maniobras y estacionamientos de las unidades comerciales de alta velocidad dentro de la estación, informa el Gobierno en una nota de prensa.

Los trabajos previstos incluyen obras de drenaje, electrificación y actuaciones en vía y trazado, que abarcan el levantamiento de vías, la modificación de carril y traviesas y el desmontaje de toperas para su prolongación. En paralelo, se ejecutará una nueva nave destinada al estacionamiento de los vehículos de mantenimiento.

La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Con esta nueva licitación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene su compromiso con el ferrocarril en Andalucía. En este sentido, este mes de julio ha aprobado provisionalmente el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, por un importe total cercano a los 300 millones de euros.