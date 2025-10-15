Trasladado al hospital un hombre de 56 años tras un incendio en la cocina de una vivienda en Sevilla

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar afectado en el incendio de una vivienda registrado a última hora de este martes 14 de octubre en la calle Segre de Sevilla capital.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido poco después de las 21.30 horas informaba de un incendio en la cocina de una vivienda de un cuarto piso de la calle Segre.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de Sevilla, Policía Nacional y Local, Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los efectivos sanitarios desplazados al lugar han confirmado el traslado de un varón de 56 años al Hospital Virgen del Rocío.