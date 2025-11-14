Una treintena de empresas turísticas promocionan la provincia de Sevilla ante un centenar de operadores en Barcelona

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de empresas turísticas sevillanas han participado en un workshop celebrado este jueves en Barcelona. En el encuentro, las compañías han podido dar a conocer sus productos, novedades y servicios ante un centenar de operadores turísticos con sede en la capital catalana. Es una iniciativa organizada por la Diputación a través de Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla en el marco del Plan de Acción de Promoción Turística del 'Destino Sevilla' 2025.

Según una nota remitida por la institución provincial, el evento ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans. También ha intervenido en una presentación del destino ante un grupo de cerca de 30 decisores turísticos y medios de comunicación especializados de la región.

La Diputación ha destacado que el mercado catalán tiene un "gran interés turístico" para la provincia. Se sitúa tercera en el ranking de pernoctaciones de viajeros de origen nacional representando el 8,62% del total, tras la propia Andalucía y la Comunidad de Madrid. En cuanto al ámbito internacional, en lo que va de este año, Estados Unidos, Reino Unido y Francia son los primeros mercados de origen extranjero en pernoctaciones en la provincia de Sevilla.

En esta línea, Rodríguez Hans ha indicado que estas cifras son posibles debido a la "excelente conectividad entre ambos destinos, que facilita el flujo de visitantes, así como a la afinidad entre dos territorios que valoran la calidad y la autenticidad".

En la delegación sevillana que se ha desplazado a Barcelona junto al grupo de empresarios y empresarias han participado, además del vicepresidente de Prodetur, la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo en la Provincia de Sevilla, María Ceballos; el presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Jorge Robles del Salto; el vicepresidente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Jorge Morilla; el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla (AHS), Jorge Castilla; y el presidente del SKAL Internacional Sevilla, Manuel Domínguez.