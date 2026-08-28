Tres detenidos por asaltar en el centro de Sevilla a una familia de turistas a la que siguieron desde el aeropuerto

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a tres personas como presuntas responsables de un delito de robo con violencia e intimidación y sustracción de vehículo, tras el asalto cometido sobre una familia de turistas en pleno centro de la capital hispalense. La investigación ha permitido desarticular el núcleo de un grupo criminal que actuaba con un elevado grado de coordinación y especialización.

La familia fue abordada de modo violento por varios individuos. Las investigaciones realizadas permitieron determinar que las víctimas habrían sido seleccionadas como objetivo desde su llegada a las instalaciones del aeropuerto. A partir de ese momento, los presuntos autores iniciaron un dispositivo de seguimiento coordinado, empleando diferentes vehículos y realizando relevos y maniobras de contravigilancia con el objetivo de evitar ser detectados, informa en un comunicado.

Una vez que la familia llegó a su destino, los asaltantes la interceptaron utilizando un vehículo robado. El suceso generó una importante repercusión después de que varios testigos grabaran lo ocurrido y las imágenes se difundieran con celeridad a través de las redes sociales.

Las pesquisas policiales permitieron descartar que la intención de los autores fuera sustraer a uno de los menores de la familia, como se llegó a especular tras la difusión de las imágenes, y se determinó que el móvil del asalto fue de carácter económico.

La Policía Nacional inició una investigación que permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo que participaron directamente en el robo. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.