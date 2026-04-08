Tres detenidos en Cantillana (Sevilla) en episodios de robos y agresiones y los vecinos alertan de "inseguridad"

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CANTILLANA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este miércoles la detención de tres personas en los últimos días en Cantillana (Sevilla) a raíz de varios episodios de robos y agresiones registrados. Esta situación ha provocado la reacción de algunos vecinos "ante el aumento de la inseguridad".

Según ha indicado Toscano en un audio remitido a los medios, la primera de las detenciones se realizó el pasado domingo, 5 de abril, por un presunto intento de robo en la localidad. El presunto responsable fue puesto a disposición judicial.

Al día siguiente, el lunes, el subdelegado ha indicado que se produjo una presunta agresión a un ciudadano. El martes, la Guardia Civil detuvo a esa persona y "se sigue investigando si hay otros posibles investigados en la presunta comisión de un delito de lesiones".

Asimismo, durante la jornada del martes, se llevaron a cabo por parte de distintos ciudadanos cinco denuncias por robos y hurtos. Fruto de estas denuncias, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a la persona presuntamente autora de estos hechos.

"En estos momentos siguen abiertas todas las investigaciones sobre todos estos hechos y no se descarta que pueda haber más detenciones. Mientras tanto, se mantiene un despliegue importante de la Guardia Civil para garantizar la tranquilidad en el propio municipio", ha destacado Toscano.

El episodio se produce en el marco de un "aumento de la inseguridad" que, según los vecinos, se ha producido en los últimos días en el municipio. Concretamente, se trataría de un aumento de robos a particulares.

"Desde hace unos dos años, los vecinos estamos alertando de un aumento de robos. Tenemos una gran sensación de inseguridad e intranquilidad, porque hay varios individuos que están realizando robos en casas, en vehículos e incluso a personas mayores", ha expresado a Europa Press Rubén Merino, vecino del municipio y miembro uno de los espontáneos grupo que en estos días se han organizado para llevar a cabo patrullas vecinales durante la noche y "velar por la seguridad" de los ciudadanos.

"No nos ha quedado otra. La Policía Local y la Guardia Civil que tenemos aquí no es suficiente, incluso tras el refuerzo de la plantilla tras los episodios de los últimos días", ha apostillado el portavoz en este sentido.

"LA GUARDIA CIVIL ESTÁ A PLENO RENDIMIENTO"

Por su parte, la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, ha asegurado a Europa Press que comparte la "frustración" de los vecinos aunque ha querido dejar claro que la situación "está bajo control", al mismo tiempo que ha destacado la colaboración directa de la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil.

"Desde el primer minuto de la legislatura estamos poniendo encima de la mesa todo lo que está en nuestras manos", ha subrayado. Campos ha destacado que la Guardia Civil "está a pleno rendimiento" y que se ha reforzado el número de agentes en los últimos días.

Por otro lado, ha agradecido a los vecinos las muestras de apoyo recibida y ha asegurado que "entienden que hay cuestiones en las que se depende de otras administraciones". "Llevamos dos años trabajando con intensidad con la Guardia Civil para una situación que también está pasando en otros pueblos", ha señalado.

Al respecto, la Guardia Civil ha concretado en declaraciones a esta agencia que, si bien se ha detectado un aumento de este tipo de delitos, "no se trataría, por el momento, de una oleada de los mismos".

No obstante, ha aclarado que, tanto el dispositivo de Seguridad Ciudadana como el equipo de Seguridad Territorial del Instituto Armado se encuentran llevando a cabo acciones en el terreno, incluso a través de una plantilla reforzada con "decenas" de agentes.