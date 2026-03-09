Tres encapuchados roban la lona conmemorativa del Día de la Mujer de la fachada de la sede de la Diputación de Sevilla

Lona con motivo del '8M' en la sede de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha advertido este lunes del robo de la lona conmemorativa del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, instalada en la fachada de la institución. El suceso ha tenido lugar durante la madrugada, momento en el que tres personas encapuchadas sustrajeron este elemento simbólico que formaba parte de la campaña institucional con motivo de la mencionada cita.

Así lo ha confirmado la institución provincial en una nota, al tiempo que ha apostillado que este "acto vandálico" refleja, a su juicio, "un clima preocupante de negacionismo y de discursos de odio contra el feminismo que, alentados en los últimos años por determinados sectores de la ultraderecha, pretenden cuestionar los avances en igualdad y deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres".

En este sentido, fuentes de la propia institución han mostrado su compromiso con las políticas públicas que "trabajan para erradicar las violencias machistas y las desigualdades estructurales".