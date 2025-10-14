Tres kilómetros de retenciones en la A-4 en Dos Hermanas (Sevilla) por el incendio de una furgoneta, ya resuelto

Archivo - (Foto de ARCHIVO)Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta incendiada este martes en el kilómetro 556 de la carretera A-4 en Dos Hermanas (Sevilla), en sentido Cádiz, ha provocado retenciones de unos tres kilómetros, aunque el tráfico ya ha sido restablecido.

Así lo ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales, a la par que ha apostillado que debido a la incidencia el carril derecho tuvo que ser cerrado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se registró sobre las 7,50 horas, cuando varias llamadas alertaron de que un vehículo tipo furgoneta se encontraba "en llamas".

En un primer momento, varios testigos intentaron apagar el fuego con extintores, sin éxito. Finalmente, hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, Guardia Civil y de mantenimiento. No se han registrado heridos.