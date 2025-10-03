Triana llena de Esperanza las Tres Mil Viviendas de Sevilla con el traslado este sábado de su Capitana

La Virgen de la Esperanza de Triana, en las andas para su traslado al Polígono Sur, en su capilla, con el Cristo de las Tres Caídas al fondo. - HDAD.ESPERANZA DE TRIANA

La hermandad de la calle Pureza llevará a su Dolorosa en misión pastoral al Polígono Sur

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El orbe cofrade vivirá este sábado uno de esos acontecimientos que serán calificados como histórico y recordado por los siglos. La Virgen de la Esperanza de la hermandad trianera que radica en la calle Pureza se trasladará al Polígono Sur, uno de los barrios marginados de la ciudad y que tiene el triste honor de figurar, año tras año, entre los 15 más pobres de España según el INE; y lo hará en misión pastoral, recorriendo el mismo camino que muchos vecinos del viejo arrabal emprendieron a mediados del siglo XX cuando se vieron obligados a abandonar sus casas y corrales.

En este sentido, la corporación de la Madrugada pondrá rumbo con su Capitana hacia una de las zonas más deprimidas y donde la esperarán con júbilo. Allí visitará las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero. El cortejo partirá este sábado a las 8,30 horas y estará acompañado por una multitud de fieles y devotos.

Desde su capilla de la calle Pureza tomará la calle Betis, la Plaza de Cuba y Asunción --donde será recibida con una hermosa alfombra de sales--. Por el Puente de Los Remedios alcanzará el Parque de María Luisa, Felipe II y la avenida de Teatinos; también visitará la parroquia de Santa Genoveva, sede canónica de la hermandad del Cautivo, y alcanzará Poeta Manuel Benítez Carrasco. La entrada en el templo de San Pío X, ya en el barrio de La Oliva, está prevista sobre las 15,45 horas. Durante el traslado irá acompañada con los sones de la banda de música de las Cigarreras.

Antes, este viernes, se realizará el traslado de la Dolorosa en andas a la parroquia de Santa Ana. La salida de la Capilla de los Marineros será a las 20,30 horas y tras recorrer los escasos metros que separan ambos templos --Pureza, Párroco Don Eugenio y Plazuela de Santa-- llegará a la 'Catedral' trianera.

Colgaduras y fotografías de gran tamaño jalonan buena parte del recorrido. La calle Pureza ha amanecido con multitud de anclas de color verde --esperanza-- y el Polígono de Sur está inundado de cadenetas de flores blancas y pancartas para dar la bienvenida a la Virgen. Todo un barrio engalanado en el que se vivirán, sin duda, momentos de devoción y, sobre todo, de emoción.

El domingo 12, a las 9,30 horas, tendrá lugar un nuevo traslado, esta vez en dirección a la Parroquia de Jesús Obrero, cruzando las Tres Mil Viviendas. Al igual que en Pío X, se celebrará un Triduo en honor a la Virgen de la Esperanza. La vuelta a Triana tendrá lugar el sábado 18 e incluirá una visita al Hospital Virgen del Rocío y al Rectorado.

La Virgen lucirá para la ocasión un nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, que ha salido del taller de Pepi Maya, con diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. En cuanto al exorno floral, está compuesto por delphiniums, dalias, alstroemerias, archemilla, pitos porum, álamo blanco y hedera, "que ensalza todas las virtudes de la Esperanza como Reina, Madre y Capitana de nuestras vidas", como destaca la hermandad en sus redes sociales.