Triana ya conoce a los encargados de encarnar a los Reyes Magos en su cabalgata de 2027, a falta de elegir a Gaspar

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, saludando al Rey Gaspar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho públicos los nombres de los trianeros que encarnarán a los Reyes Magos y al Heraldo Real en el barrio de Triana para las próximas fiestas navideñas en una de sus tradiciones más populares, de manera que el Rey Melchor estará representado por el hostelero propietario de la Cervecería Freiduría Alboreá y el Restaurante Taberna de Triana, además de vocal de Triana en la Asociación de Hosteleros de SevillaFrancisco Manuel López (Fran), mientras que la figura del Rey Baltasar recaerá en la odontóloga al frente de la Clínica Dental Contreras, Ana Contreras.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Heraldo Real, que recogerá las cartas de los niños trianeros en la tarde del 2 de enero, estará encarnado por el profesional de la banca Salvador Perales Leiva, que cuenta con una amplia vinculación a la vida cofrade del barrio como hermano del Cachorro, el Rocío de Triana y la Esperanza de Triana, además de ejercer como capataz.

Por su parte, la elección del Rey Gaspar se mantiene abierta a todos los vecinos del barrio, de manera que su designación se resolverá mediante sorteo público el viernes 16 de octubre entre todos los empadronados en el distrito que formalicen su solicitud.

El calendario de gestión y participación para la Cabalgata ha quedado configurado de la siguiente forma: del 1 al 15 de octubre podrán inscribirse los candidatos a Rey Gaspar, en la sede del Distrito Triana, hecho para el cual tendrán que estar empadronados en el Distrito.

Asimismo, durante todo el mes de octubre estará abierta la inscripción de niños para las carrozas, mientras los beduinos podrán hacerlo del 2 al 27 de noviembre.

Cómo es tradicional, la salida del Heraldo de llevará a cabo en la tarde del 2 de enero y la posterior salida de la Cabalgata en la tarde del 6 de enero de 2027, una cita que consolida al barrio de Triana como el gran cierre festivo de la Navidad en la ciudad.