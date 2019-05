Tribunales.- IU acusa a Cabrera de retirar piezas artísticas de un centro cívico a instancias de Vox el 28A

Publicado 07/05/2019 19:12:45 CET

Atisba posibles delitos de prevaricación, de apropiación indebida y electoral

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de IU correspondiente al distrito Casco Antiguo de Sevilla ha elevado una denuncia ante la Fiscalía contra el concejal de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento y además edil responsable de dicho distrito, Juan Carlos Cabrera (PSOE), por haber ordenado supuestamente a instancias de Vox la retirada de unas obras artísticas contrarias a las "creencias religiosas" de los miembros de dicha formación, cuando las mismas estaban expuestas en un centro cívico que acogía una mesa electoral para las votaciones del pasado 28 de abril.

En la denuncia, recogida por Europa Press, se detalla que el pasado 28 de abril, el centro cívico Las Sirenas, enclavado en la Alameda de Hércules, funcionaba como colegio electoral para los comicios generales, acogiendo además aquellos días una muestra del colectivo artístico denominado "EnModoArte", constituido por docentes de enseñanzas plásticas de once institutos públicos. La muestra, según la denuncia, incluía obras que suponían "una revisión crítica sobre la iconografía de la Inmaculada de Murillo, en las que se reflexionaba sobre el papel de la mujer o el concepto de la virginidad".

"Durante todo el tiempo en el que la exposición ha permanecido abierta no se ha producido queja u observación negativa alguna sobre el contenido de las creaciones artísticas, muy al contrario, la exposición ha sido muy visitada", defiende la denuncia.

No obstante, narra la denuncia que "durante las primeras horas de la jornada electoral", para la cual había sido habilitada una mesa electoral en el citado centro cívico, "apoderados de Vox se dirigieron a la Presidencia de la mesa manifestando que el contenido expositivo era atentatorio de sus creencias religiosas y solicitaron verbalmente su retirada", una reclamación denegada por la Presidencia porque "no tenía amparo en la normativa electoral vigente, ya que no se trataba de ninguna simbología que indujera el voto".

Pero "en un momento en el que la presidencia de la mesa se había ausentado, se personó en las dependencias alguien que manifestó venir en nombre del Distrito Casco Antiguo, instancia del Ayuntamiento de que ninguna competencia ni potestad tiene sobre el recinto en días ordinarios, mucho menos en jornada electoral". "Dicha persona procedió unilateralmente, sin invocar ni aportar resolución administrativa alguna, mucho menos de la Junta Electoral de Zona, a retirar varias creaciones artísticas de la exposición, llevándose las mismas", indica la denuncia.

QUIEN DIO "LAS INSTRUCCIONES"

Y tras acudir Cabrera a las citadas dependencias y negar supuestamente que el personal del distrito bajo su mando hubiese participado en los hechos, siempre según el relato de esta denuncia,

"tras escuchar el concejal que estaba identificada por la Policía la persona que se ha llevado las obras, reconoce que sí, que ha sido personal del Distrito quien se las ha llevado y que ha sido siguiendo sus instrucciones".

Según la denuncia, el edil habría acabado reconociendo que actuó así porque "en las redes sociales se había generado un problema con las obras", pero "los apoderados de Vox le desdijeron, afirmando que han sido ellos los que han llamado al concejal".

Ante ello, la denuncia detecta un posible delito de prevaricación, pues "un concejal ordena a personal a su cargo a que se persone en unas instalaciones sobre las que no tiene potestad administrativa y retire de una exposición sobre las que no tiene igualmente potestad alguna determinadas piezas artísticas, en un acto de censura contraria al derecho fundamental de libertad de expresión". Además, la denuncia señala un presunto delito de apropiación indebida y un posible delito electoral.