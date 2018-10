Otro policía ve "relación" entre el superintendente y la hermana de un opositor al fiar su hipoteca

Publicado 25/10/2018 13:57:01 CET

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el marco del juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla por la presunta filtración en las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 103 plazas de la Policía Local, un responsable de la Policía Nacional ha testificado este jueves que su unidad constató que el superintendente de la Policía Local y presidente del tribunal del proceso selectivo, Juan José García, fue "fiador" de un préstamo hipotecario de la hermana de uno de los opositores, lo que a su juicio supone un "vínculo o relación" entre ambos.

Esta nueva sesión del juicio, que gira en torno a la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, ha contado con la declaración como testigo de un responsable de la Policía Nacional que dirigía una unidad de dicho cuerpo que colaboró en esta investigación encargada por la Fiscalía al extinto Grupo Especial (Gepol) de la Policía Local hispalense.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos familiares o sindicales", toda vez que según la documentación recogida por Europa Press, en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo merced a dichas oposiciones, entre ellos el hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas dos oposiciones, como el dirigente del Sppme Manuel Baso y el superintendente de la Policía Local, Juan José García Sánchez.

POSIBLES CONEXIONES

Este responsable de la Policía Nacional ha explicado que le fue encargado investigar las posibles conexiones entre el superintendente de la Policía Local y presidente del tribunal del proceso selectivo, uno de los opositores, la hermana de este último y además agente de la Policía Local y un opositor más "sobrino político" del superintendente.

Su comparecencia ha sido celebrada, por cierto, después de que el responsable de otra unidad de la Policía Nacional que también colaboró en dicha investigación testificase que el "seguimiento" acometido en las diligencias reveló una "relación de convivencia" entre el superintendente y la hermana del citado opositor, señalando que Juan José García "salía" de la vivienda con la que ella contaba en Mairena del Aljarafe y "volvía" a la misma en repetidas ocasiones, mientras su coche pasaba noches estacionado junto a tal domicilio y ella utilizaba normalmente este vehículo que figuraba a nombre de García.

En ese sentido, este otro mando de la Policía Nacional ha expuesto que su grupo constató que Juan José García Sánchez fue "fiador" del préstamo hipotecario concertado por citada la mujer y agente de Policía para la adquisición de la mencionada vivienda de Mairena del Aljarafe, mientras en los registros de la propia Policía Local de Sevilla esta agente habría aportado a título de "domicilio" una vivienda perteneciente al superintendente y ubicada en Tomares.

"UNA RELACIÓN" ENTRE AMBOS

Tales extremos, a su juicio, suponen "indicios de que existen vínculos entre ellos", es decir "una relación" sin que medien pruebas respecto a que tal conexión fuese "amorosa" o de alguna otra naturaleza, toda vez que uno de los abogados defensores ha advertido, como antes habían hecho algunos de los acusados, de que aunque "parezca raro" entre los agentes de la Policía Local hispalense es "habitual" que algunos de ellos avalen a otros a la hora de suscribir préstamos o hipotecas.

De hecho, y según ha asegurado, un préstamo concertado por el propio Juan José García habría sido avalado por otro agente de Policía.

En cualquier caso, este responsable de la Policía Nacional ha insistido en la idea de que mediaba un "vínculo" entre el superintendente y esta agente de la Policía Local hermana de uno de los opositores, y ante las preguntas de las defensas respecto a los motivos por los cuales su unidad no realizó determinadas comprobaciones o gestiones o no reflejó determinados aspectos en sus informes, ha avisado de que no podía investigar el asunto "como si fuese el crimen de Cuenca" y tuviese "cinco años" para dedicarse a ello.