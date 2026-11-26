Archivo - Imagen de recurso de una anciana - AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha absuelto a una gestora acusada de estafar a una anciana un total de 30.000 euros tras la firma de un cheque a la que accedió "ganándose su confianza", al considerar que ha quedado acreditada la "falta de pruebas" que impiden considerar este acto como un delito de estafa.

Según consta en la sentencia de instancia, recogida ahora en la resolución del TSJA, la acusada prestó servicio como agente mediadora de una mercantil desde octubre de 2015 hasta marzo de 2016, fecha en la que se dio de baja.

En ese lapso realizó una única póliza de seguro de vida a una mujer que en aquel momento tenía 80 años de edad, "de la que se ganó su confianza personal y a la que convenció de suscribir tal póliza por importe de 80.000 euros".

De hecho, visitaba a esta mujer ocasionalmente, según ahonda el escrito, lo que "incrementaba su confianza en ella". "La acusada valiéndose no sólo de la confianza personal, sino por su autoridad profesional como mediadora y experta en seguros (...) llevada del propósito de obtener beneficio económico embaucando a la anciana y con argumentos que no constan, convenció a aquélla para que rescatara la póliza y se hiciera con dinero contante, cuestión que siempre la preocupaba".

Finalmente, "con argumentos que no se conocen y prevaliéndose de su calidad de profesional del seguro", convenció a esta anciana para que librara el 7 de abril de 2027 un cheque al portador por importe de 30.000, de los que se apropió. La mujer cobró este dinero el 11 de abril de 2017 en una sucursal de la entidad.

La anciana falleció finalmente el 10 de marzo de 2018 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por estos hechos, la investigada fue condenada como autora responsable de un delito consumado de estafa agravada a dos años de prisión.

Además, debía indemnizar, en calidad de responsable civil, a los herederos de esta mujer con 30.000 euros, como resarcimiento por los perjuicios causados.

No obstante, su representación procesal interpuso un recurso a esta resolución judicial en el que pedía la absolución de la misma.

El TSJA ha valorado, tal y como esgrimía la defensa de la encausada, un "déficit probatorio" en este caso, al advertir que en la fase instructora "ya se comenzó a dar por supuesta una dinámica comisiva que, en su globalidad, en modo alguno quedó suficientemente acreditada".

De hecho, incide en que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular formularon unas conclusiones provisionales, más tarde elevadas a definitivas y recogidas en la sentencia, "sin suficiente sustento acreditativo" y "sin matización alguna".

Al respecto, ha subrayado que "no existió prueba alguna incriminadora que, más allá del cobro del cheque, permita sustentar una torticera y engañosa actuación largamente planificada" por parte de la investigada para "hacer suyo el importe del mismo tras haber hecho lo necesario para ganarse la confianza" de la anciana.

"La razón por la que la mujer habría firmado aquel cheque que todo indica entregó a la acusada y que ésta cobró con el pleno consentimiento de la titular de la cuenta, tal y como se aseguró por parte de le entidad bancaria, es una absoluta incógnita que permitiría toda suerte de elucubraciones y no, desde luego, en todo caso integrantes de una conducta delictiva y, menos aún, constitutiva de un delito de estafa agravada", concluye la sentencia.