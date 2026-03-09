TSJA confirma la absolución de un acusado por tomar bienes e impedir el acceso a su casa a su inquilina en Sevilla

Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). Imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha confirmado de forma íntegra la absolución de un hombre acusado de permitir el uso de su vivienda en Dos Hermanas (Sevilla) a una mujer, que introdujo en la misma sus pertenencias, y, posteriormente, cambiar las cerraduras e impedir su acceso. Todo ello, no obstante, "sin que quede acreditado que el investigado se haya apropiado de los referidos enseres", según la sentencia absolutoria emitida, en un principio, por la Audiencia Provincial de Sevilla. De esta forma, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, en representación de la presunta afectada, al estimar la "inviabilidad" en el error en la valoración de la prueba que alegaba esta parte como principal pretensión del recurso.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, el encausado "permitió el uso de su vivienda en Dos Hermanas" a la presunta víctima, quien "introdujo en la misma enseres personales cuyo número y características no han quedado acreditados". El uso de la vivienda por parte de esta mujer finalizó en abril de 2022, según el referido escrito.

Así, prosigue, al término de este periodo, el investigado "cambió las cerraduras y le impidió el accedo, sin que quedase acreditado que se hubiese apropiado de los referidos enseres".

De esta forma, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia y, en la misma, decidió absolver al encausado del delito de apropiación indebida que, en principio, refería la acusación particular.

Frente a la referida sentencia, esta última parte interpuso un recurso de apelación. Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal, que anteriormente se había pronunciado a favor de la absolución, como la representación del acusado interesaron la desestimación del mismo.

En su argumentación, el TSJA explica que la Audiencia Provincial de Sevilla había "examinado las pruebas practicadas en el plenario, deteniéndose especialmente en las testificales depuestas tanto por la denunciante y acusadora particular como la de una testigo que la sentencia considera de referencia". Tras ello, "concluye que se carece de una prueba acreditativa de los hechos objeto de la acusación, concretamente que el investigado se haya apropiado de enseres propiedad de la presunta víctima e introducidos por la misma en la vivienda, donde estuvo viviendo por un tiempo".

La acusación particular planteó, por su parte, error en la valoración de la prueba y solicitó una sentencia condenatoria frente al acusado. En su respuesta, el TSJA plantea la "inviabilidad" del razonamiento. "En definitiva, la pretensión que se hace valer en esta alzada es improsperable y, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado", concluye.